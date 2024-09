Virgil van Dijk zet Xavi Simons op zijn plek: 'Wat een disrespect, sjongejonge'

heeft met een sluwe opmerking een beetje belachelijk gemaakt, bij het bekendmaking van de rating van het nieuwe EAFC-spel. De jonge speler van RB Leipzig dolde een beetje met zijn aanvoerder, waarna Van Dijk Simons even op zijn plek zetten.

Toen Simons (een gedeelte van) zijn kaart voor EAFC25 (voorheen FIFA) tevoorschijn zag komen in een video van OnsOranje, sloeg hij zijn hand voor zijn mond. "Oh my days", was de reactie van Simons. "Is hij omlaag gegaan?", vraagt Van Dijk zich af. "Ik had 87", reageert de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, doelend op zijn snelheid. Dit jaar zal Simons het moeten doen met 81, op een schaal van 1 tot 99.

Van Dijk staat echter te kijken van die statistieken. "Je bent nu al sneller dan mij, hoe kan dat?" Simons kan die opmerking niet serieus nemen en zegt: "Virgil, kom op." Als de verdediger nog een keer benoemt dat hij niet kan geloven dat Simons sneller is, noemt Cody Gakpo daar de oplossing voor. "Morgen op de training, haha!"

Van Dijk kan het vervolgens niet laten de groeibriljant wat te pesten. "Is dit brons of is dit goud?", vraagt de speler van Liverpool, waarbij bronzen spelers de slechtste spelers van het spel zijn en gouden spelers de beste. Als hij hoort dat Simons een gouden kaart heeft gekregen, vervolgt hij: "Ja, ik moest even checken toch?" Presentator Koen Weijland weet niet wat hij hoort: "Wat een disrespect, sjongejonge."

