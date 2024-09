Oud-trainer van Ajax stelt vast: 'Ik moest alles winnen, nu zijn ze blij als ze derde worden'

Het verwachtingspatroon bij Ajax is tegenwoordig flink bijgesteld, stelt voormalig trainer Martin Jol vast. Waar de Hagenaar in zijn Amsterdamse periode nog werd geacht mee te strijden om alle prijzen, heeft de huidige trainer Francesco Farioli het volgens Jol al goed gedaan als hij de club naar de derde plaats in de Eredivisie leidt.

Jol werd in de zomer van 2009 aangesteld bij Ajax, als opvolger van Marco van Basten. De inmiddels 68-jarige trainer leidde de Amsterdammers in zijn debuutjaar naar de tweede plaats in de competitie, met een punt minder dan landskampioen FC Twente. In zijn tweede jaar haalde Jol de Kerst echter nét niet: in december vertrok hij na een 1-1 gelijkspel tegen N.E.C, te midden van grote onrust rond de 'fluwelen revolutie' van clubicoon Johan Cruijff.

Waar Jol nog voor het allerhoogste moest gaan, zijn de verwachtingen rond de club na twee uiterst moeizame seizoenen een stuk naar beneden bijgesteld, stelt de oud-trainer vast in gesprek met supportersmagazine Ajax Life, waaruit Ajax Showtime citeert. "Ik moest in 2009 alles winnen", haalt Jol terug uit zijn herinnering. "Als succes uitbleef, kreeg ik met De Telegraaf te maken. Dat lijkt momenteel iets minder. Nu is men tevreden als Ajax derde wordt", aldus Jol.

Overigens vindt de oud-trainer dat Farioli voortvarend is begonnen aan zijn missie om Ajax terug te brengen aan de (vaderlandse) top. "Ajax-jongens met potentie vertrouwen geven en ze niet laten twijfelen aan zichzelf, daar gaat het om. Dat zie ik bij Farioli al een beetje", aldus Jol, die de tactiek van de Italiaan ook nog even ontleedt. "Farioli speelt vaak met vijf man achterin, geen 5-3-2, wel 3-4-3. Maar hij heeft een visie en legt deze duidelijk uit aan de buitenwacht. Dat is heel belangrijk. Je moet geen ruimte voor twijfel laten", prijst Jol de huidige trainer.

