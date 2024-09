Terugkeer Klaassen bij Ajax ‘geen uitgemaakte zaak’, Farioli dringt aan

Ajax twijfelt of het er goed aan doet om een contract aan te bieden, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De middenvelder is momenteel transfervrij na zijn vertrek bij Internazionale en traint mee in Amsterdam om zijn conditie op peil te houden. Daar maakte hij een goede indruk op trainer Francesco Farioli.

Vrijdagmiddag wist Transferwatch te melden dat Ajax Klaassen een contract tot het einde van het seizoen heeft aangeboden. Volgens het AD is dit momenteel slechts een overweging. Hoewel Farioli onder de indruk is van de middenvelder, zou het nog ‘geen uitgemaakte zaak’ zijn dat hij daadwerkelijk terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.

Farioli vindt dat hij de diepgang van Klaassen goed kan gebruiken in zijn selectie. Toch hebben de Amsterdammers, mede door het uitblijven van een transfer van Benjamin Tahirovic, een overvloed aan middenvelders. Daarnaast zou de komst van de 31-jarige speler de ontwikkeling van andere talenten, zoals Kristian Hlynsson en Kian Fitz-Jim in de weg kunnen zitten. Dit zijn jongens die op termijn meer op kunnen leveren, waardoor een langdurig contract voor Klaassen er niet in lijkt te zitten.

Ajax moet financieel nog krimpen

Een andere reden waarom de terugkeer van Klaassen bij Ajax nog niet zeker is, is het feit dat technisch directeur Alex Kroes de salarishuishouding nog niet helemaal op orde heeft. Het vertrek van Steven Bergwijn naar Al-Ittihad op de slotdag van de transferperiode was een stap in de goede richting, maar het aanblijven van Tahirovic, Owen Wijndal en de geblesseerde Gastón Ávila zorgt ervoor dat Ajax er nog niet helemaal is. Wat dat betreft, zou Kroes nog meer moeite moeten doen de salarissen op orde te krijgen als Klaassen terugkeert in Amsterdam.

Klaassen wees Saoedi-Arabië af

Nadat hij transfervrij was, hoopte Klaassen de stap te kunnen maken naar een andere Italiaanse club, zo schrijft ESPN. Ook de Spaanse competitie was een optie voor de middenvelder, maar tot concrete interesse kwam het uiteindelijk niet. Vanuit Saoedi-Arabië was de interesse wel concreet, maar een stap naar dat land had de rechtspoot zelf geen trek in. Uiteindelijk nam hij zelf contact op met Jong Ajax-trainer Frank Peereboom, die hem op de trainingen bij zijn elftal verwelkomde.

