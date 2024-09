De Mos begrijpt Ajax niet: ‘Ik hou er niet van, je moet verder’

Ajax moet niet terughalen, zo luidt de mening van Aad de Mos. Volgens de voormalig trainer gaat de eventuele terugkeer van de routinier de ontwikkeling van meerdere jonge spelers in de weg zitten, wat ze in Amsterdam niet moeten willen.

Vrijdag kwam naar buiten dat Ajax van plan is om Klaassen een contract aan te bieden. De middenvelder is transfervrij sinds zijn vertrek bij Internazionale en traint mee bij de Amsterdammers om zijn conditie op peil te houden. Hoewel het volgens het Algemeen Dagblad nog geen uitgemaakte zaak is dat Klaassen daadwerkelijk terugkeert bij Ajax, is Francesco Farioli erg onder de indruk van hem.

Wanneer De Mos in Goedemorgen Eredivisie op ESPN de vraag krijgt wat hij van de terugkeer van Klaassen bij Ajax zou vinden, reageert hij afkeurend. “Ik hou er niet van”, is de oud-trainer stellig. “Je moet verder. Er zijn zeker jongens die kansen moeten krijgen, die jong zijn.” Hij geeft vervolgens aan dat hij Silvano Vos, die naar AC Milan is vertrokken, nooit had weggedaan. “Dat is voor mij een parel.”

Klaassen garantie voor doelpunten

Wanneer Hans Kraay junior vervolgens om zijn mening wordt gevraagd, begint de analist over de doelpunten van Klaassen. “Bij Ajax was dat altijd elf, twaalf, dertien, veertien per jaar. Het is best handig met dit spel dat je af en toe een paar doelpunten kunt maken.” Toch twijfelt hij aan de fitheid van de middenvelder, aangezien Klaassen bij Inter afgelopen seizoen slechts 196 minuten heeft gespeeld.

