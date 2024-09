Opvallend: Man United-fans praten na duel tegen Southampton massaal over Weghorst

Manchester United-fans zijn zaterdagmiddag niet bepaald onder de indruk geraakt van . De spits maakte de negentig minuten vol tegen Southampton (0-3 winst), maar kon de supporters van The Red Devils niet overtuigen. Zirkzee wordt op X massaal vergeleken met .

Door goals van Matthijs de Ligt, Marcus Rashford en Alejandro Garnacho rekende het Manchester United van Erik ten Hag eenvoudig af met Southampton. Zirkzee, die bij zijn debuut voor United tegen Fulham weliswaar de winnende treffer scoorde, maakte weinig indruk op de fans. De spits kreeg al na een kwartier de kans om de score te openen, maar verzuimde om de bal binnen te schuiven.

In de 33e minuut was Zirkzee opnieuw gevaarlijk, toen Aaron Ramsdale zich tot het uiterste moest strekken om de inzet uit het doel te houden. Fans van United zijn hard voor de Nederlander na de wedstrijd tegen Southampton, zo blijkt uit tweets op X. Zirkzee wordt vergeleken met Ajax-spits Weghorst, en dat lijkt niet bepaald een positieve vergelijking.

Weghorst werd in het seizoen 2022/23 door Burnley een halfjaar verhuurd aan Manchester United. De spits kende geen gelukkige periode bij de Engelse grootmacht. In 31 officiële wedstrijden scoorde de boomlange aanvaller slechts twee keer.

Zirkzee giving Weghorst vibe 🥴 — ZimiDawg♠️ (@WarmSoul_) September 14, 2024

Got a real ‘young Weghorst’ feeling about Zirkzee.



He looks shite. — Jim Il Sung (@JimIlSung) September 14, 2024

Zirkzee is the new Weghorst😂😂 — Uncle Ray (@imbayir) September 14, 2024

Zirkzee moving like Weghorst — J. (@Jayxpoza) September 14, 2024

What a mess our team is in. It's unbelievable what chances Zirkzee doesn't convert into goals, he's worse than Weghorst😁. Foul Stephens on Garnacho is for jail. — Ivan 🇷🇸🇨🇭🔴🔰 (@Ivan85302253) September 14, 2024

Osimhen was available all summer and the club decided to replace weghorst with weghorst.



Jobs for the dutch I suppose#TenHagOut — Ten Hag is a Glazer Puppet (@AdanLUHG__) September 14, 2024