Driessen ziet twee 'horzels' op trainingsveld Oranje: 'Daar word je doodziek van'

Valentijn Driessen laat zijn licht schijnen over het incident van zondagmiddag op het trainingsveld van het Nederlands elftal, waarbij het aan de stok kreeg met zowel als zijn tweelingbroer . De chef voetbal van De Telegraaf noemt de broers onder meer 'horzels' en ziet dat ook een opmerkelijke rol speelde.

Een dag na de 5-2 zege op Bosnië en Herzegovina werkten de reserves een training af. Zowel Weghorst als beide Timbertjes kwamen als invaller binnen de lijnen - de spits tekende vlak voor tijd zelfs voor de 4-2 - en stonden dus op het veld. In een duel kreeg Weghorst een tik op zijn voet van Jurriën, waarop hij geïrriteerd reageerde. Korte tijd later deelde Quinten de spits van Ajax een bodycheck uit. Weghorst besloot zich bij bondscoach Ronald Koeman te beklagen, die uiteindelijk in duidelijke bewoordingen een einde maakte aan de onderlinge irritaties, waarop Weghorst als eerste het trainingsveld verliet.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf relativeert Driessen de gebeurtenissen: "Koeman was absoluut geen lieverdje", refereert de chef voetbal van de ochtendkrant aan de spelersloopbaan van de bondscoach. "Iedereen die gevoetbald heeft weet dat dit soort dingen op de training gebeuren", vervolgt Driessen. "Maar wat ik het mooie eraan vond: het ging om de broertjes Timber, dat zijn van die horzels. Daar word je doodziek van, want ook op een training die niks voorstelt gaan ze gewoon vol gasgeven."

"Die Weghorst, die lag daar, en die Van Hecke zei 'Sta op man, stel je niet aan'.", vervolgt Driessen. "Ja, Jan Paul van Hecke. Nul interlands, Zeeuwse jongen, Brighton, nog niks gewonnen. Dat vind ik al goed", klinkt het goedkeurend. "En één van die Timbertjes zei ook 'Stel je niet zo aan man, niks gebeurd, niks aan de hand'." Presentator Pim Sedee stipt aan dat Weghorst normaal juist de rol van aanjager op het trainingsveld van Oranje op zich neemt, maar nu dus werd 'afgetoept' door de Timbertjes en Van Hecke. "Alleen maar goed voor de hiërarchie en de dynamiek rond het elftal. Dat de jeugd zich ook laat gelden en er niet als een stelletje dooie dienders bijlopen", meent Driessen.

