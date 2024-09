Koeman komt terug op akkefietje Weghorst: 'Iedereen beseft dat dit beter had gekund'

Volgens Ronald Koeman moet het akkefietje tussen en de gebroeders Timber niet groter gemaakt worden dan het is. De heren in kwestie hebben het voorval al besproken en gingen weer over tot de orde van de dag.

Aan de bondscoach werd gevraagd of hij wat irritatie heeft moeten wegnemen na het moment van zondag. "Nee hoor, we hebben daar nog even over gesproken. Je moet het niet groter maken dan het is, toch? Vroeger heb ik ze (ploeggenoten, red.) ook wel eens uit elkaar moeten halen. Ik was er zelf nooit bij betrokken. Het is niet goed. Maar dit is logisch, het gebeurt overal. Je moet het niet overdrijven."

Koeman bevestigt dat de nieuwe spits van Ajax niet tijdens de training is weggelopen. "Dat is misschien nog wel goed om te zeggen: Wout is niet eerder van de training weggegaan. We waren klaar, maar normaal blijft hij wel staan om nog wat af te werken. Maar dat deed hij niet, omdat hij geïrriteerd was. Dat mag."

Weghorst is na de training nog even bij de bondscoach langsgekomen, om het voorval helemaal uit te praten. "Hij kwam naar mij toe, hij had het zelf ook wel door. Dan praat je even hoe het tot stand kwam. Iedereen beseft dat het anders had gekund."

