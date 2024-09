Nico Dijkshoorn weet waarom Weghorst en gebroeders Timber het met elkaar aan de stok kregen

Nico Dijkshoorn denkt te weten waarom de gebroeders Timber zich zondag op de training van het Nederlands elftal niet inhielden in de duels met . Laatstgenoemde reageerde opvallend geïrriteerd nadat hij een tik had gekregen van . Volgens Dijkshoorn heeft het voorval op het trainingsveld te maken met de manier waarop Weghorst de avond ervoor zijn doelpunt vierde in de thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

Weghorst baalde als een stekker toen hij in de aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland van Ronald Koeman te horen kreeg dat hij genoegen moest nemen met een rol op het tweede plan. Die vulde hij desondanks uitstekend in. Weghorst bezorgde Oranje in de eerste groepswedstrijd tegen Polen drie belangrijke punten en was later in het toernooi ook als invaller in de kwartfinales tegen Turkije van grote waarde voor zijn ploeg. De spits had daarom misschien wel gehoopt dat hij bij de start van de Nations League basisspeler zou zijn, maar ondanks de absentie van Memphis Depay koos Koeman voor Joshua Zirkzee.

Weghorst viert doelpunt alleen

Weghorst kwam in de tweede helft als invaller binnen de lijnen en was vlak voor tijd andermaal trefzeker voor het Nederlands elftal. Na een gekraakt schot van Quinten Timber was Weghorst er als de kippen bij om de 4-2 tegen de touwen te schieten. De kersverse aanwinst van Ajax nam vervolgens zijn momentje, alvorens zijn doelpunt te vieren met zijn teamgenoten. Dijkshoorn denkt dat de manier waarop Weghorst reageerde na zijn treffer de aanleiding vormt voor het incident op de training van zondag. “Niemand heeft in de gaten waarom broers Timber op training Weghorst aanpakken. Kijk naar zijn juichen zondag na scoren. Doelpunt was 90 procent van Timber”, zo schrijft de columnist op X.

“Wout moet weer leeuwenklauw doen. Negeerde de spelers. Je ziet Timber geïrriteerd naar middenlijn lopen”, zo voegt Dijkshoorn er nog aan toe. Met de irritatie bij Timber na het doelpunt van Weghorst leek het overigens wel mee te vallen. De middenvelder, die als invaller zijn tweede opwachting maakte in het Nederlands elftal, baalde waarschijnlijk heel even dat hij zijn schot gekeerd zag worden door de doelman van Bosnië en Herzegovina (zie eerste screenshot hieronder). Timber liep daarna als een van de eerste spelers terug richting de eigen helft, maar tijdens een onderonsje met Matthijs de Ligt was er wel degelijk een glimlach te bekennen (zie tweede screenshot).

#studiovoetbal niemand heeft in de gaten waarom broers Timber op training Weghorst aanpakken. Kijk naar zijn juichen zaterdag na scoren. Doelpunt was 90 procent van Timber. Wout moet weer leeuwenklauw doen. Negeerde de spelers. Je ziet Timber geïrriteerd naar middenlijn lopen. — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) September 8, 2024

Op het einde zie je Timber zijn hoofd omhoog doen omdat hij baalt dat hij zelf niet scoorde. Later lacht ie gewoon als hij naar de middenstip loopt. Hele goede analyse Mr dichter pic.twitter.com/IG2iHgVnXF — Matthijs Quekel (@MatthijsQuekel) September 8, 2024

