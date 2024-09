'Wat een gedoe, als Memphis had gedaan wat Weghorst deed...'

Rafael van der Vaart lijkt zich te storen aan het gedrag van . De nieuwe spits van Ajax was zondag onderwerp van gesprek, toen hij zich zichtbaar ergerde op de training van Oranje.

Weghorst kreeg op de training van zondag enkele tikjes van de broertjes Timber, wat hem duidelijk dwarszat. De spits haalde verhaal bij Ronald Koeman en verliet na afloop van de training geïrriteerd en alleen het veld. Theo Janssen vindt dat we er niet teveel woorden aan vuil moeten maken, zegt hij in Studio Voetbal. "We moeten het niet groter maken dan het is. Het stelt niet zoveel voor. Dit gebeurt wel vaker bij partijtjes. Ik denk dat hij niet zo lang moet doorgaan met de discussie (met Koeman, red.). Maar voor de rest moeten we het ook niet groter maken."

LEES OOK: 'Ik moet zo lachen om mensen die zeggen dat Weghorst voor de bank naar Ajax komt'

Rafael van der Vaart reageert vervolgens met één woord op de vraag of dit voorval een beetje opgeblazen is. "Zekers." De voormalig international wil er aanvankelijk weinig over zeggen, maar doet dat uiteindelijk toch. "Ik vind het een gedoe. Een speler die het maximale uit zijn carrière haalt, lijkt me een geweldige gozer. Er gebeurt altijd wat als hij erin komt. Maar als Memphis dit had gedaan, hadden we heel anders gepraat."

Volgens Van der Vaart zouden voetbalfans en -analisten er een heel thema van maken. "Ja, iedereen. Nu accepteren we het. Maar ik vind dit ook niks. Net zoals bijvoorbeeld Noa Lang die iets omschopt. Prima. Moet hij niet doen, maar als iemand een beetje moeilijk is..." Janssen denkt dat er een specifieke oorzaak voor het gedrag van Weghorst is. "Ik denk dat hij gewoon zo teleurgesteld is dat hij niet speelt. Dat dit de frustratie is."

