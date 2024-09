'Ik moet zo lachen om mensen die zeggen dat Weghorst voor de bank naar Ajax komt'

komt niet voor de bank naar Ajax, weet Willem van Hanegem. Ajax heeft met Chuba Akpom en vooral Brian Brobbey twee goede spitsen onder contract, maar volgens de oud-voetballer gaat Weghorst veel minuten maken in Amsterdam.

Weghorst kwam eind augustus over van Burnley en speelt tot medio 2026 bij Ajax. Na de interlandperiode zal de spits zijn debuut maken in Amsterdam. Van Hanegem vindt Weghorst een ideale speler, aangezien hij er altijd staat, ook bij weinig speelminuten. "(Je moet) normaal doen als je niet speelt", begint De Kromme in zijn column bij het Algemeen Dagblad. "En het laten zien als jouw moment komt. Dat doet Wout Weghorst al zo lang. Ook nu weer." Weghorst maakte zaterdagavond tijdens zijn invalbeurt het vierde doelpunt van Oranje in een 5-2 overwinning op Bosnië-Herzegovina.

LEES OOK: Weghorst des duivels bij Oranje, Koeman heeft er genoeg van: 'En nu is het klaar'

Volgens Van Hanegem denken veel mensen dat Weghorst niet veel gaat spelen bij Ajax, maar daar snapt de oud-international helemaal niks van. "Daarom moet ik zo lachen om de mensen die zeggen dat hij voor de bank komt naar Ajax. Een club die het een tijdje kwijt is en dan denken dat zo’n speler een beetje voor erbij is gehaald. Onzin natuurlijk."

