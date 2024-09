Onana, De Ligt en Rashford bezorgen Ten Hag een broodnodige opsteker

Manchester United heeft zaterdagmiddag gewonnen van Southampton. United begon zwak, kreeg zelfs een penalty tegen bij 0-0, maar won uiteindelijk ruim: 0-3. maakte zijn eerste doelpunt voor Manchester United. Marcus Rashford wist na zes maanden doelpuntendroogte eindelijk weer eens tot scoren te komen, hij maakte het andere doelpunt. In de slotfase kreeg Southampton aanvoerder Jack Stephens rood voor een harde tackle op Alejandro Garnacho, die tevens de 0-3 voor zijn rekening nam.

Bij United werd Casemiro geslachtofferd na de dramatisch verlopen wedstrijd tegen het Liverpool van Arne Slot. Manager Erik Ten Hag ruimde voor hem in de plaats een plek in de basis in voor Christian Eriksen, die voor het eerst dit seizoen een basisplaats krijgt. Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee mochten ook deze keer vanaf de aftrap spelen. Garnacho startte ook op de bank, zijn plek rechts voorin werd bezet door Amad Diallo. Bij het vooraf nog puntloze Southampton mocht oud-AZ speler Yukinari Sugawara, die in de vorige speelronde zijn eerste Premier League doelpunt maakte, vanaf het begin mee doen.

Artikel gaat verder onder video

United begon zwak aan de wedstrijd en moest het balbezit vooral aan Southampton laten. Zirkzee was bij een van de spaarzame uitvallen van United wel dicht bij een doelpunt, maar hij kon net niet genoeg kracht zetten na een slim passje van Eriksen. In de 31e minuut ontsnapte United aan een achterstand toen Tyler Dibling voor de zoveelste keer Diogo Dalot voorbij dribbelde en de Portugees hem in het strafschopgebied onderuit gleed. Cameron Archer mocht van elf meter aanleggen, maar André Onana redde op de zwak ingeschoten penalty. Twee minuten later kwam United tegen de verhouding in op voorsprong. United nam een korte corner, waarna Bruno Fernandes de bal op het hoofd van De Ligt legde. De geplaagde Nederlandse verdediger kopte de bal vervolgens rustig binnen: 0-1.

In de 41e minuut verdubbelde United de voorsprong zelfs, weer na een corner. Deze keer pikte Marcus Rashford de afgeslagen corner op, dribbelde van links naar binnen en plaatste de bal laag in de verre hoek: 0-2. Dat was tevens de ruststand.

LEES OOK: Van 't Schip schrikt van De Ligt en Mazraoui: 'Dit is onbegrijpelijk'

Na rust had United heel wat minder moeite met the Saints. De ploeg van Ten Hag was dominant en wist zonder al te veel moeite de promovendus ver van het eigen doel te houden. In de 79e minuut werd de klus nog moeilijker voor Southampton toen Garnacho verdediger Stephens voorbij snelde en de aanvoerder aan de noodrem trok. Waar hij op geel rekende besliste de scheidsrechter anders en stuurde Stephens met rood naar de kleedkamer. Daarmee was het verzet van Southampton definitief gebroken en kon United de wedstrijd rustig uit spelen. In de laatste seconde van de extra tijd scoorde United nog een keer. Casemiro stuurde met een mooie bal Diallo weg. Diallo vond Garnacho die hard en hoog raak schoot: 0-3.

Door de winst komt United op zes punten en kan het weer voorzichtig naar boven kijken. Southampton blijft puntloos en zal alle zeilen bij moeten zetten om niet voor de tweede keer in drie jaar te degraderen naar de Championship.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video van Viaplay te bekijken via X.

𝐌𝐚𝐭𝐭𝐡𝐢𝐣𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐭 💪🏻

De veelbesproken Nederlander kopt Manchester United op voorsprong tegen Southampton 😈#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Zorgen voor Zirkzee: Van Nistelrooij dringt bij clubleiding Man United aan op nieuwe spits’

Een actie van Manchester United-assistent Ruud van Nistelrooij kan slecht uitpakken voor Joshua Zirkzee.