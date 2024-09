De Ligt viert doelpunt met speciaal handgebaar, na zeer opvallende eerste helft

is een van de meest besproken spelers van Manchester United tijdens de competitiewedstrijd tegen Southampton. De verdediger zette zijn ploeg tien minuten voor de pauze op voorsprong, nadat hij ook was betrokken bij twee opvallende momenten in de eerste helft.

De Ligt kopte in minuut 35 de 0-1 binnen na een voorzet van Bruno Fernandes, die volgde op een corner van Christian Eriksen. Dat doelpunt kwam op een zeer belangrijk moment, want Manchester United had het zwaar op St Mary's. De ploeg ontsnapte vlak ervoor nog aan de 1-0, toen André Onana een penalty van Cameron Archer stopte.

Opvallende verdedigende momenten De Ligt

Eerder in de wedstrijd was De Ligt betrokken bij twee opvallende momenten. Na achttien minuten beleefde De Ligt een pijnlijk moment. Hij werd in het strafschopgebied in de luren gelegd door Kyle Walker-Peters, die daarna echter geen ploeggenoot kon bereiken.

In minuut 23 was De Ligt echter van grote waarde voor Manchester United. Hij blokkeerde een schot van Yukinari Sugawara, dat was voorbestemd voor de verre hoek, en voorkwam daarmee de 1-0 van de ex-AZ’er.

“Een hele cruciale ingreep van Matthijs de Ligt daar. Onana is al geklopt. Als De Ligt dit niet doet, is het 1-0”, concludeerde commentator Guy Habets van Viaplay. Vervolgens stopte Onana dus een strafschop en maakte De Ligt de 0-1.

De Ligt maakt hartje

De verdediger vierde zijn doelpunt door een hartje te maken en naar iemand te wijzen, al was niet duidelijk naar wie. Het was in ieder geval een enorme opsteker voor De Ligt, na zijn mindere optredens in het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Kort na de 0-1 volgde de 0-2 van Marcus Rashford.

