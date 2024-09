Ochtendkranten genadeloos voor Matthijs de Ligt: 'Fouten kunnen slechts tot één conclusie leiden'

moet het na de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland, die dinsdagavond in een 2-2 gelijkspel eindigde, ontgelden in de Nederlandse ochtendkranten. De 25-jarige verdediger, die Bayern München afgelopen zomer verruilde voor Manchester United, leidde met een verkeerde pass de 1-1 van in. Drie dagen eerder beleefde De Ligt tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) óók al een pijnlijke avond.

Bij de beoordelingen in De Telegraaf scoort De Ligt het laagste cijfer van alle Nederlandse internationals. Sterker nog, de verdediger is de enige die van voormalig Oranje-speler Regi Blinker een onvoldoende krijgt: een 4. "Voor De Ligt wordt het in de nabije toekomst lastig om nog in het elftal te komen", vreest de oud-Feyenoorder voor de toekomst van De Ligt in Oranje. "De Ligt maakte twee keer een fout met een inspeelpass vooruit. Dat zijn fouten die we niet willen zien. Want op dit niveau is dat meteen levensgevaarlijk. Dat zijn immers doorslaggevende fouten en die vallen op", aldus Blinker.

Willem Vissers komt in de Volkskrant tot een pijnlijke conclusie over De Ligt: "Eens beschouwd als supertalent, letterlijk als Golden Boy, een Europese talentenprijs die hij won na de opmars met Ajax", blikt de journalist terug op de stormachtige ontwikkeling die de verdediger als tiener doormaakte. Inmiddels is De Ligt 25 en is er weinig over van zijn reputatie: "Hij zakt telkens verder in de hiërarchie van klasse en rijgt onbegrijpelijke fouten aaneen. Ze kunnen slechts tot één conclusie leiden; dat hij niet (meer) zo’n goede verdediger is. Hij speelt omdat anderen (Stefan de Vrij, Micky van de Ven) geblesseerd zijn, maar hij is gewoon niet goed genoeg", aldus Vissers.

In het Algemeen Dagblad heeft Maarten Wijffels het over een 'pijnlijk optreden' van de verdediger. "Hoe Matthijs de Ligt in twee duels de mist in ging was pijnlijk", schrijft deze journalist. Wijffels is wel zo eerlijk om de relativerende woorden van bondscoach Ronald Koeman erbij af te drukken: "Het lijkt wel de wet van Murphy, een fout leidt bij Matthijs meteen tot een tegengoal." In dezelfde krant krijgt De Ligt bij de spelersbeoordelingen (verzorgd door Wijffels' collega Mikos Gouka) opnieuw als enige een onvoldoende, al is het deze keer een 5. "Het waren niet de twee interlands van De Ligt", stelt Gouka minzaam vast. "Slechts tweemaal balverlies maar tegen een topland als Duitsland kom je er niet mee weg." Toch lijkt Gouka wél een toekomst voor de oud-Ajacied in het Nederlands elftal te zien, getuige de woorden waarmee hij afsluit: "Zal zich willen revancheren komende maand in Boedapest en München."

