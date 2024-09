Van Hooijdonk duidelijk: ‘Dan kan het wel eens gedaan zijn voor je in het Nederlands elftal’

Pierre van Hooijdonk beseft dat er voor ontzettend veel druk op staat in de wedstrijd tegen Duitsland. De Oranje-international ging zaterdagavond in de fout bij de tweede treffer van Bosnië en Herzegovina. Presentator Gert van ’t Hof denkt dan ook dat de wedstrijd van Nederland tegen Duitsland een examen is voor de 25-jarige verdediger.

“Dat gevoel heb je natuurlijk wel een beetje”, reageert Rafael van der Vaart daarop bij de voorbeschouwing op de NOS. “Hij zit er niet lekker in. Als je zo’n fout maakt. Ik vond de eerste goal geen fout, de tweede was natuurlijk duidelijk. Hij was natuurlijk ons grootste verdedigende talent en op dit moment laat hij dat niet zien. Ook bij zijn clubs heeft hij het altijd moeilijk.”

De oud-international denkt dat het feit dat De Ligt nog altijd een grote naam heeft in het Europese voetbal ervoor zorgt dat hij ‘altijd weer een grote club krijgt’. Zo maakte de verdediger afgelopen zomer de overstap van Bayern München naar Manchester United. “Maar misschien is het ook wel beter dat hij een wat minder grote club zou krijgen. Dan ga je echt anders spelen. Hij heeft een Nederlandse trainer en ik hoop dat hij eroverheen komt. Het lijkt wat stroef.

Van Hooijdonk vreest voor De Ligt

“Er zit bij De Ligt natuurlijk wel ontzettend veel druk op”, haakt Van Hooijdonk in. “Hij voelt de adem van Van Hecke. Dan heb je De Vrij nog die de voorkeur kreeg op het EK. Als je nu in deze wedstrijd weer een flater maakt, dan kan het wel eens een tijdje voor je gedaan zijn bij het Nederlands elftal. Daarom is het goed dat de bondscoach hem deze kans nog geeft. Hij kan het ook weer herstellen, zo werkt het in de voetballerij natuurlijk ook”, beseft Van Hooijdonk.

