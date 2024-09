Spaan niet onder de indruk van Van Hecke, maar ziet wel een ander probleem voor De Ligt

Henk Spaan is niet onder de indruk geraakt van het optreden van in de tweede helft van de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Duitsland in de Nations League. Van Hecke kwam bij aanvang van het tweede bedrijf binnen de lijnen voor , die voor de tweede keer in een paar dagen tijd flink in de fout ging. Spaan denkt echter niet dat Van Hecke het De Ligt erg lastig zal gaan maken.

De Ligt behoorde afgelopen zomer weliswaar tot de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar hij kwam geen minuut in actie. De centrale verdediger verruilde na het toernooi Bayern München voor Manchester United. De Ligt moest het in de eerste twee competitieduels doen met een invalbeurt, maar verscheen in de kraker tegen Liverpool voor het eerst aan de aftrap. Een overtuigende indruk achterlaten deed hij echter niet. Dat is hem in het Nederlands elftal evenmin gelukt.

De Ligt maakt slechte beurt bij Oranje

De Ligt had tegen zowel Bosnië en Herzegovina als Duitsland een basisplaats, maar ging in beide wedstrijden enorm in de fout. Spaan is echter blij dat Ronald Koeman De Ligt na afloop van het duel met de Duitsers niet voor de bus gooide, al gaf hij in de rust wel een pijnlijk signaal af door de mandekker naar de kant te halen. “Gelukkig zei Koeman het zelf: niet alleen De Ligt, maar ook Reijnders gaf een bal weg op het middenveld”, zo schrijft Spaan desalniettemin in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. “Hij heeft de tegengoals tegenwoordig ‘aan zijn kont hangen’. Schouten gaf een bal weg, Van Dijk zelfs twee in de eerste helft. Hun fouten werden gecorrigeerd”, zo zag Spaan.

LEES OOK: De Ligt legt uit wat er misging bij doelpunt Dzeko: 'Het is gewoon klote'

Spaan niet onder de indruk van Van Hecke

De Ligt kreeg van Koeman niet de kans om zijn fout in de eerste helft - die resulteerde in de Duitse gelijkmaker - recht te zetten na rust. Koeman zinspeelde in de slotfase van de eerste helft al op een wissel van De Ligt en de oud-speler van Ajax, Juventus en Bayern München verscheen na de rust inderdaad niet meer binnen de lijnen. Koeman gunde Van Hecke zijn debuut in Oranje. De centrale verdediger van Brighton & Hove Albion heeft op Spaan echter geen indruk kunnen maken. De schrijver denkt ook dat De Ligt zich niet al teveel zorgen is gaan maken. “Veel indruk zal Van Hecke niet hebben gemaakt op De Ligt. Hij speelde wankel aan de bal, wankel in de passing en wankel op zijn benen. De invalbeurt was logisch, maar indrukwekkend was hij niet.”

Na de wedstrijden van Oranje in de Nations League wordt door sommigen gesuggereerd dat het voor De Ligt einde verhaal is in het Nederlands elftal. Spaan deelt die mening niet, al realiseert hij zich dat de verdediger van Manchester United de komende tijd wel heel goed voor de dag moet komen om zijn plek in de nationale ploeg niet nóg meer op het spel te zetten. “De Ligt zal aan zijn vorm moeten werken in de Europa League tegen simpele tegenstanders uit Roemenië, Noorwegen en Tsjechië, en zo.” Spaan ziet wel een probleem voor De Ligt. “Wat hem niet gaat helpen is dat Maguire tegen Ierland de zoveelste keer opstond uit zijn door de media gedolven graf. Nu staan ze aarde te scheppen voor De Ligt”, zo leest het.

