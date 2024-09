Ronald Koeman zinspeelt op vernederende wissel van Matthijs de Ligt tegen Duitsland

Nederland heeft op slag van rust de 1-1 en de 1-2 moeten incasseren tegen Duitsland. zag er ontzettend slecht uit bij de gelijkmaker van Deniz Undav.

De Ligt leverde de bal op eigen helft slordig in bij een tegenstander, waarna Duitsland op het doel van Bart Verbruggen af kon. De doelman redde in eerste instantie nog wel knap op een inzet van Florian Wirtz, maar had vervolgens geen antwoord op de rebound van Undav. Kort erna bracht Joshua Kimmich Duitsland zelfs op voorsprong.

De Ligt speelde afgelopen vrijdag tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) ook al zwak. Hij zag er toen onder meer slecht uit bij een doelpunt van Edin Dzeko.

“De Ligt. Juist weer Matthijs de Ligt, die al zoveel problemen had tegen Bosnië. Waar het zoveel over gegaan is. Hij mag deze fout natuurlijk niet maken. Het is een dodelijke fout. Wat een pijnlijk moment weer voor Matthijs de Ligt. Het is niet de eerste keer dat hem dat overkomt”, is commentator Jeroen Elshoff van de NOS hard voor De Ligt.

Elshoff speculeert meteen na het doelpunt op een vroege wissel aan het begin van de tweede helft. “Wat gaat hij doen?”, vraagt de commentator zich af als Ronald Koeman contact ziet maken met een ander staflid van Oranje (René Wormhoudt). “Koeman gaat praten over een wissel. Heeft dit te maken met het moment van De Ligt? Het zou kunnen, want hij is hier in gevecht met zijn eigen brein.”