Steven Bergwijn laat zich zien en haalt helft van Ajax-totaal al na één wedstrijd

kent een succesvol debuut in dienst van het Saudische Al-Ittihad. De buitenspeler, die op de slotdag van de transfermarkt vertrok bij Ajax, leverde zondagavond twee assists af namens zijn werkgever in het duel met Al-Wehda (7-1). Een mooi begin voor Bergwijn, zeker nadat hij vorig seizoen in de Eredivisie namens Ajax slechts vier assists gaf.

Bergwijn kende vorig seizoen, net als heel Ajax, geen succesvol jaar in de Eredivisie. Ondanks de problemen voor de Amsterdamse club scoorde de 26-jarige aanvaller een mooi aantal van twaalf doelpunten in 24 wedstrijden in de Eredivisie. Tegelijkertijd was was hij slechts viermaal aangever. Namens Al-Ittihad is hij wat betreft die laatste statistiek beter begonnen, want Bergwijn leverde zondagavond direct twee assists af.

Assist op Karim Benzema

Bergwijn was direct betrokken bij de openingstreffer van koploper Al-Ittihad tegen Al-Wehda. Het grootste gedeelte van die treffer was echter te danken aan de Franse topspits Karim Benzema, die de bal na een pass van Bergwijn op magistrale wijze binnenschoot. Later in de wedstrijd was Bergwijn opnieuw aangever, wat zijn debuut in het geel-zwart van Al-Ittihad zeer succesvol maakte.

Zeges op Inter en Real Betis

De start van het seizoen van Bergwijn zijn nieuwe werkgever is sowieso prima te noemen. Alle drie de eerste competitiewedstrijden in de Saudi Premier League werden gewonnen en daarnaast werden onder meer Internazionale en Real Betis verslagen in de oefencampagne in aanloop naar dit seizoen.

