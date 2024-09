Farioli heeft twee spelers terug bij Ajax en is daar erg blij mee

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft dinsdagmiddag op zijn persconferentie naar aanleiding van het thuisduel met Fortuna Sittard bevestigd dat zowel als zich weer hebben aangesloten bij de selectie. Beiden kregen eind juli te horen dat er voor hen geen plek meer was in het eerste elftal. Ajax hoopte zowel Wijndal als Tahirovic van de hand te kunnen doen, maar van een transfer kwam het niet.

Ajax telde in de zomer van 2022 nog tien miljoen euro neer voor de komst van Wijndal. De linksback was bij AZ uitgegroeid tot een van de beste spelers op zijn positie in Nederland en behoorde nog tot de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap van 2021, maar slaagde er in Amsterdam niet in om de hoge verwachtingen te maken. Ajax verhuurde Wijndal vorig seizoen nog aan Antwerp FC. Hij leek tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen een nieuwe kans te krijgen, maar Farioli liet hem eind juli weten dat er voor hem geen plek was in de selectie.

Hetzelfde kreeg Tahirovic te horen. De middenvelder was vorig jaar de eerste grote aankoop van de toenmalige technisch directeur Sven Mislintat. De Duitser was zeer over hem te praten, maar onomstreden werd Tahirovic niet. De speler uit Bosnië en Herzegovina mocht evenals Wijndal op zoek naar een nieuwe werkgever. Ondanks interesse uit het buitenland, van onder meer FC Kopenhagen, kwam het niet tot een vertrek. Geen ramp voor Tahirovic, die evenals Wijndal door Ajax is ingeschreven voor de competitiefase van de Europa League. Beiden hebben zich inmiddels ook weer aangesloten bij de groepstraining van Ajax 1.

Farioli blij met terugkeer van Wijndal en Tahirovic

Dat bevestigde Farioli dinsdagmiddag dus. Volgens de Italiaan was het zijn wens om zowel Wijndal als Tahirovic weer te verwelkomen als er voor hen geen oplossing kon worden gevonden. “Voor beide spelers is dit het begin van een nieuw hoofdstuk. Ik ben meer dan blij om ze terug te hebben, want het zijn allebei spelers die iets kunnen toevoegen aan het team. Owen is een erg goede vleugelverdediger die ons offensieve kwaliteiten kan brengen. Het is goed om dit soort kwaliteiten terug te hebben in het team”, aldus Farioli.

Of dit betekent dat Wijndal en Tahirovic woensdagavond deel uitmaken van de selectie van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard moet nog blijken. De Amsterdammers kwamen de voorbije weken niet in actie, maar mogen vanaf woensdag vol aan de bak. Na de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard wacht in Deventer het duel met Go Ahead Eagles (zaterdagavond). Volgende week donderdag staat de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League tegen Besiktas op het programma en drie dagen later reist de ploeg van Farioli af naar Waalwijk voor het treffen met RKC.

