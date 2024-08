Update: Ajax ziet Monza afhaken voor overbodige speler, nog één geïnteresseerde club over

Donderdag noemde technisch directeur Alex Kroes van Ajax de drie spelers die een dag later nog zouden kunnen vertrekken uit Amsterdam: Silvano Vos, Carlos Forbs en . Amper 24 uur later heeft de club een akkoord bereikt met AC Milan over Vos, is Forbs hard op weg naar Wolverhampton Wanderers en lijkt ook Tahirovic de club nog te gaan verlaten. Er wordt inmiddels onderhandeld met Serie A-club Monza over de 21-jarige middenvelder.

Dat wordt althans gemeld door Transferwatch, nadat vanuit Italië via Gianluca Di Marzio ook al soortgelijke berichten doorsijpelden. "Monza en Ajax zijn in gesprek over wat voor deal het gaat worden", leest het vrijdagavond. Eerder werd Tahirovic gelinkt aan FC Kopenhagen, maar of de Deense topclub nog altijd in de markt is, is niet duidelijk.

Ajax nam Tahirovic in de zomer van 2023 voor zo'n acht miljoen euro over van AS Roma. De Bosniër was daarmee een van de eerste van wat uiteindelijk twaalf aanwinsten zouden worden die binnen werden gehaald door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. In zijn debuutjaar zou Tahirovic tot 37 wedstrijden in alle competities komen, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vijf assists.

Onder de nieuwe trainer Francesco Farioli kwam Tahirovic echter nog helemaal niet in actie, waardoor de interesse van Monza als geroepen komt. De Noord-Italiaanse club eindigde vorig seizoen op een keurige twaalfde plaats in de Serie A. Dit seizoen staat Monza na twee speelronden met een enkel punt op de zeventiende plaats.

Update 23.16 uur: De onderhandelingen tussen Ajax en Monza hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, zo meldt Transferwatch. De Italianen zijn, net als Stade Brestois en Las Palmas dat eerder al deden, afgehaakt voor de Bosniër. FC Kopenhagen zit volgens de site nog wél 'op het vinkentouw' voor Tahirovic. In Denemarken sluit de zomerse transferperiode, net als in Nederland, op maandag 2 september.

UPDATE:



Monza gaat hem deze transferwindow niet meer worden voor Benjamin Tahirovic. Stade Brestois en Las Palmas haakten in een eerder stadium al af.



FC Kopenhagen zit nog wel op het vinkentouw voor de 21 - jarige Bosniër. 🇩🇰 https://t.co/ulOPdEXjkz — TransferWatch.nl (@TransferwatchNL) August 30, 2024

