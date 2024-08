Juventus-fans zeggen vrijwel allemaal hetzelfde na vertrek Rugani naar Ajax

Ajax heeft zich met de komst van verzekerd van een ‘echte professional’. Zo omschrijven Juventus-fans de 30-jarige verdediger althans. Ajax huurt Rugani tot en met het einde van dit seizoen van de Italiaanse grootmacht, die in de voorbije jaren niet overdreven vaak een beroep op hem deed. Maar áls hij binnen de lijnen verscheen, dan verzaakte hij niet, zo klinkt het.

Rugani staat inmiddels al een lange tijd onder contract bij Juventus. De mandekker is opgeleid door Empoli, maar in de zomer van 2012 arriveerde hij al op huurbasis in Turijn. Juventus nam hem in de zomer van 2013 definitief over, alvorens hem nog twee jaar te verhuren aan zijn voorgaande werkgever. Rugani maakte vervolgens een paar jaar onderdeel uit van de selectie van Juventus en deed onder meer mee in de wedstrijden tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League in het seizoen 2018/2019.

Onomstreden was Rugani echter niet in Turijn. Dat blijkt wel uit het feit dat Juventus hem na uitleenperiodes bij Stade Rennes en Cagliari opnieuw op huurbasis laat vertrekken. De verdediger kwam in het afgelopen seizoen achttien keer in actie voor Juventus, waarvan veertien keer als basisspeler. Dit seizoen maakt hij dus op huurbasis af bij Ajax. Zowel Juventus als Ajax maakte de deal woensdagmiddag wereldkundig. Op social media wordt Rugani door supporters van de Oude Dame succes gewenst in Amsterdam en krijgt hij lovende kritieken. “Deze brave jongen verdiende meer respect.. Een knuffel Daniele, helaas maakte je deel uit van een Juventus dat niet het Juventus is dat het ooit was”, zo schrijft iemand in de reacties op X.

Rugani wordt omschreven als een ‘goede kerel’ die zich altijd ‘voorbeeldig’ en ‘professioneel’ heeft gedragen. “Altijd betrouwbaar, een goede speler vanaf de bank. Ik begrijp niet waarom we hem wegsturen”, zo klinkt het. Het (tijdelijke) vertrek van Rugani leidt tot gemengde gevoelens bij een aantal Juventus-fans. Zij zijn van mening dat de formatie van coach Thiago Motta de kersverse aanwinst van Ajax dit seizoen wel degelijk goed had kunnen gebruiken. Motta heeft weliswaar vijf centrale verdedigers tot zijn beschikking, maar zij zijn relatief nog erg jong. “In de verdediging komen we een beetje tekort, gezien de vijf competities en er twee NextGen zijn. Laten we hopen dat we er dit seizoen geen spijt van krijgen… Veel succes Daniele, een zeer onderschatte voetballer vanuit technisch en menselijk oogpunt”, schrijft iemand.

De nieuwe hoofdtrainer Motta is bezig de selectie van Juventus flink te vernieuwen. Daarvoor heeft inmiddels al een groot aantal spelers moeten wijken. Naast Rugani vertrokken ook onder meer Dean Huijsen (Bournemouth), Moise Kean (Fiorentina), Koni De Winter (Genoa) en Adrien Rabiot (nog zonder club) uit Turijn. De bedoeling is dat er nog meer spelers de deur achter zich dicht zullen trekken, waaronder Federico Chiesa. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met FC Barcelona. Juventus en Motta begonnen het seizoen overigens uitstekend. Como, de mogelijk nieuwe club van Ajax-target Sergi Roberto, werd maandag getrakteerd op een 3-0 nederlaag.

