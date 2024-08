Rugani geeft tekst en uitleg bij transfer naar Ajax: 'Dat heeft mijn keuze zeker beïnvloed'

Daniele Rugani legt in zijn eerste interview sinds zijn tijdelijke overstap naar Ajax uit wat de beweegredenen achter zijn keuze voor de Amsterdammers zijn geweest. De dertigjarige Italiaan wordt dit seizoen als huurling van Juventus toegevoegd aan de selectie van trainer Francesco Farioli, en zou aanstaande donderdag al kunnen debuteren in het uitduel met Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League.

Gisteren (dinsdag) kon Ajax dan eindelijk bevestigen dat Rugani, na Bertrand Traoré, als tweede zomeraanwinst binnen is gehaald. De onderhandelingen namen nogal wat tijd in beslag, gezien het feit dat de eerste geruchten over de transfer reeds begin juli opdoken. "Het waren lange onderhandelingen", beaamt Rugani in gesprek met De Telegraaf, "en naarmate de dagen verstreken, begon mijn enthousiasme zich meer en meer te ontwikkelen."

Ajax heeft - afgaande op de woorden van de kersverse aanwinst - in het buitenland nog altijd een goede reputatie, ondanks de afgelopen seizoenen waarin de sportieve prestaties achterbleven bij de verwachtingen en het bestuurlijk vrijwel continu rommelde in Amsterdam. "Zoals ik zei, als ik aan Ajax denk, denk ik aan de grote Europese overwinningen, de grote kampioenen en de kleuren van dat historische shirt. Het wakkerde meteen iets in me aan en ik ben heel blij dat het er uiteindelijk van is gekomen", zegt Rugani.

Bovendien treft de zevenvoudig Italiaans international in de persoon van Farioli een landgenoot als trainer. "De coach heeft mijn keuze zeker beïnvloed", geeft Rugani toe. "Het was makkelijk om met hem te praten en het project dat hij in gedachten heeft te begrijpen. Hij maakte mij direct duidelijk dat hij mij als speler goed kent en hij dus precies weet wat hij aan mij heeft. Daardoor weet hij dus ook wat ik hem en het team kan bieden, dat was belangrijk voor mij."

