Bruiloft van Ajax-aanwinst Daniele Rugani zorgt voor grote woede: ‘Hij moet zich schamen’

arriveerde maandag in Nederland, in het bijzijn van zijn vrouw Michela Persico. De verdediger, die op huurbasis de overstap maakt van Juventus naar Ajax, is sinds enkele maanden getrouwd met de 33-jarige sportpresentatrice. Hun bruiloft werd echter niet door iedereen gewaardeerd.

Rugani en Persico trouwden op 29 mei in de San Carlo-kerk, gelegen aan het Piazza San Carlo in Turijn. Tot diep in de avond werd gefeest in een kasteel in het dorpje Montaldo Torinese, op achttien kilometer van Turijn. De burgemeester van het 732 inwoners tellende dorpje was niet te spreken over het trouwfeest. Hij sprak van een 'echte apocalyps'. "Ik ben de hele avond bestookt met telefoontjes van buurtbewoners die klaagden over geluidsoverlast vanuit het kasteel", zei burgemeester Sergio Gaiotti tegen persbureau ANSA.

"Geschreeuw, luide muziek tot 04.00 uur 's nachts... Ze hielden zich niet aan de plaatselijke verordening die sinds 2017 geldt. De klachten van de bewoners waren meer dan terecht", zo schaarde de burgemeester zich achter de dorpsbewoners. "Ze zouden zich moeten schamen voor hun gedrag. Dat het de bruiloft was van een speler van Juventus, is geen excuus. Het was een gebrek aan respect voor ons mooie dorp. Ze mogen naar Montaldo komen wanneer ze maar willen, die vrijheid hebben ze, maar wat mij betreft zijn ze niet welkom."

De burgemeester maakte zelfs melding bij de politie van het feest, waar veel bekende gasten bij aanwezig waren. Onder hen bevonden zich bijvoorbeeld voetballer Manuel Locatelli en model Cristina Chiabotto. Het is niet bekend in hoeverre de politie werkt heeft gemaakt van de gedragsovertredingen.

