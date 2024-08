Dit is de razend populaire vrouw van Daniele Rugani, de nieuwste aanwinst van Ajax

Daniele Rugani is gearriveerd in Nederland om zijn transfer naar Ajax af te ronden. De verdediger kwam niet in zijn eentje aan op Schiphol: zijn vrouw Michela Persico (33) reisde mee. Wie is de vrouw van Rugani, die miljoenen volgers heeft op sociale media?

Michela Persico: vrouw van Daniele Rugani

Michela Persico zette maandag voet op Nederlandse bodem. Ze liep achter Rugani en vervoerde de koffers met een bagagekar, zo is te zien in onderstaande video.

Daar zul je ‘m hebben: Daniele Rugani op Schiphol. 🇮🇹🇳🇱



Vandaag nog de medische keuring. pic.twitter.com/KCC2wATmzE — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) August 19, 2024

Persico is in Italië een bekende presentatrice, actrice, sportjournalist en model. Ze werd in 1991 geboren in Bergamo, groeide daar ook op en studeerde Journalistiek aan de universiteit van diezelfde stad. Ze werkte tot 2015 bij Mediaset, het bedrijf van wijlen Silvio Berlusconi. Ze was te zien bij diverse sportprogramma's. Verder deed Persico reportages en interviews met bekende voetballers. Ook na haar vertrek bij Mediaset bleef ze actief in de voetballerij. Zo werkt ze inmiddels als presentatrice voor RAI 2.

Artikel gaat verder onder video

De vrouw van Rugani heeft 2,5 miljoen volgers op Instagram. Ter vergelijking: haar man Daniele heeft iets minder dan de helft (1,2 miljoen) volgers. Ze is zeer actief op het sociale medium: ze plaatste al meer dan 2600 posts. Op de foto's staat ze vaak met haar zoontje Tommy. Ook plaatst ze foto’s met het hele gezin en foto’s van haar modellenwerk. Recent deelde ze ook foto’s van haar bruiloft met Rugani, die plaatsvond in mei.

Relatie Michela Persico en Daniele Rugani

Persico en Rugani hebben sinds 2013 een relatie en werden in 2020 de ouders van hun zoontje Tommy. In mei 2024 stapten ze in het huwelijksbootje.

In 2016 vertelde Persico in de Italiaanse pers hoe ze Rugani leerde kennen. "Het was allemaal de 'schuld' van mijn chihuahua Meggie", zei ze. "We waren op een sportevenement toen de persoon voor mij in het publiek klaagde over de aanwezigheid van mijn hond. Daardoor ging ik iets verderop staan en liep ik zo Daniele tegen het lijf. Het was zeker geen liefde op het eerste gezicht. We wisselden enkele woordjes, maar daar hield het op.”

LEES OOK: Woerts gecharmeerd van oogverblindende vriendin Farioli: 'Perfecte Ajax-DNA'

De carrière van Rugani stond op dat moment nog in de kinderschoenen. Hij tekende in de zomer van 2013 zijn eerste contract bij Juventus, maar werd in de twee daaropvolgende seizoenen verhuurd aan Empoli. Persico kende hem dus nog niet, toen ze elkaar voor het eerst zagen. “Ik wist op dat moment bijvoorbeeld nog niet dat hij een voetballer was. Pas enige tijd later stuurde hij me een vriendschapsverzoek op Facebook en zo ging de bal aan het rollen.”

Op onderstaande foto zijn Rugani en Persico te zien na de Coppa Italia-finale in mei 2024. Juventus won met 0-1 van Atalanta.