Flinke opsteker voor Ajax en Farioli in aanloop naar eerste wedstrijd in Polen

Ajax-trainer Francesco Farioli kan donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok een beroep doen op . Ajax-watcher Mike Verweij meldde eerder dat de club alles op alles zette om de kersverse aanwinst speelgerechtigd te krijgen voor het duel in Polen en hij staat inderdaad op de spelerslijst. Dit betekent dat de Italiaan een dag na zijn komst al zijn officiële debuut kan gaan maken.

Ajax huurt Rugani tot en met het einde van dit seizoen van Juventus. De Amsterdammers maakten zijn komst woensdagmiddag wereldkundig. Het was eerst nog even de vraag of hij donderdagavond al meteen in actie kon komen, maar dat is dus het geval. Rugani behoort tot de lijst met 24 spelers die afreizen naar Polen. Kian Fitz-Jim ontbreekt, jongelingen Jorthy Mokio en Nick Verschuren behoren voor het eerst tot de selectie.

De volledige spelerslijst van Ajax voor het heenduel met Jagiellonia Bialystok:

Jay Gorter

Remko Pasveer

Diant Ramaj

Devyne Rensch

Anton Gaaei

Jorrel Hato

Youri Baas

Daniele Rugani

Josip Šutalo

Nick Verschuren

Dies Janse

Jorthy Mokio

Jordan Henderson

Kenneth Taylor

Sivert Mannsverk

Branco van den Boomen

Steven Bergwijn

Brian Brobbey

Chuba Akpom

Carlos Forbs

Bertrand Traoré

Steven Berghuis

Mika Godts

Christian Rasmussen

