Juventus klopt aan met 30 miljoen, 69 dagen na vertrek bij Ajax

Francisco Conceiçao staat voor een transfer naar Juventus. De voormalig aanvaller van Ajax wordt naar alle waarschijnlijkheid gehuurd van FC Porto met een optie tot koop, die onder bepaalde voorwaarden verplicht kan worden.

Volgens A Bola zijn Juventus en Porto dicht bij een akkoord over de transfer. De twee clubs zijn al wekenlang met elkaar in gesprek over de vleugelaanvaller. De optie tot koop was het heetste hangijzer. Naar verwachting wordt de koopoptie verplicht als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Juventus had liever een koopoptie zonder verplichtingen, maar Porto wilde een stukje zekerheid inbouwen. Het bedrag van de optie tot koop ligt rond de 30 à 35 miljoen euro.

Conceição maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Porto naar Ajax, maar wist daar in zijn eerste seizoen geen onuitwisbare indruk achter te laten. Daarop besloten de Amsterdammers om de buitenspeler na een jaar weer tijdelijk naar zijn oude club te laten vertrekken. Bij Porto kwam het er afgelopen seizoen wel uit voor de aanvaller, die een plekje in de EK-selectie van Portugal verdiende. Bovendien besloot Porto de koopoptie in het contract met Ajax te lichten voor 10,5 miljoen euro. Die transfer werd op 5 juni bekendgemaakt door Ajax.

Vorig seizoen was zijn vader Sérgio Conceição de trainer van Porto. In april van dit jaar tekende Sérgio Conceição een nieuw contract tot medio 2028, maar desondanks vertrok hij aan het einde van het afgelopen seizoen, waarin Porto als derde eindigde. Onder de nieuwe trainer Vitor Bruno is er voor Francisco Conceição geen uitzicht op speeltijd, waardoor hij mag vertrekken. Recentelijk toonde RB Leipzig al belangstelling.

Ajax heeft recht op deel transfersom

Mocht Conceiçao in de toekomst inderdaad verkocht worden door Porto, dan heeft Ajax recht op een deel van de transfersom. Volgens Voetbal International is afgesproken dat Ajax tien procent van de eventuele winst incaseert. Bij een transfer van 30 miljoen euro zou Porto een winst van 19,5 miljoen euro maken op Conceição en zou daar 1.950.000 euro van naar Amsterdam vloeien.

