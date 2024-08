Farioli liet twee basisspelers bijna vertrekken bij Ajax: ‘Maakten geen deel uit van mijn plan’

Francesco Farioli verbaast dit seizoen bij Ajax door regelmatig met en in de basis te beginnen. De Italiaan geeft aan dat het tweetal in eerste instantie geen deel uitmaakte van zijn plannen, maar dat ze hem hebben verrast.

Farioli is enorm onder de indruk van de arbeid die Baas levert. Dat heeft ervoor gezorgd dat de linkspoot nog steeds in Amsterdam speelt. “Hij was één van de spelers die aan het begin op de nominatie stonden om te vertrekken”, onthult de oefenmeester in gesprek met Voetbal International. Door hard te werken heeft de verdediger het vertrouwen van de Italiaanse trainer gewonnen. “Nu krijgt hij de beloning voor het geweldige werk dat hij verricht.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Steven Bergwijn neemt belangrijke beslissing richting slot van transfermarkt

“Hetzelfde geldt eigenlijk voor Fitz-Jim”, gaat Farioli verder. “Ze maakten aan het begin misschien geen deel uit van mijn plan, maar ik heb tegen iedereen gezegd: mijn staf en ik zijn hier elke dag met onze ogen open om te checken en evalueren.” Daar hebben beide spelers dankbaar gebruik van gemaakt. Baas miste dit seizoen nog geen minuut voor Ajax, terwijl Fitz-Jim drie keer in de basis mocht beginnen in de Europa League.

LEES OOK: Anton Gaaei krijgt bijnaam bij Ajax, nadat hij met compleet nieuw kapsel verschijnt

Farioli vindt dat de andere spelers in de selectie van Ajax het tweetal als voorbeeld moet nemen. “Om te groeien, moeten alle spelers een stap vooruit zetten en op een positieve manier de strijd met elkaar aangaan om het T-shirt te verdienen”, legt hij uit. “Ik sta ervoor open om in de problemen gebracht te worden door de anderen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wesley Sneijder weet waar het lek van Ajax zit: ‘Dat moet haast wel’

Wesley Sneijder vermoedt dat een reservespeler van Ajax het nieuws over de opstelling tegen sc Heerenveen heeft gelekt.