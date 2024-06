'Dit bedrag ontvangt Ajax als Francisco Conceição inderdaad voor 30 miljoen euro vertrekt bij FC Porto'

Ajax kan financieel meeprofiteren als FC Porto deze zomer afscheid neemt van . De buitenspeler werd afgelopen week definitief teruggehaald door FC Porto, maar staat in de belangstelling van een aantal grote clubs, waaronder Bayern München en Atlético Madrid. Indien zijn vertrekclausule van naar verluidt 30 miljoen euro geactiveerd wordt, hebben de Amsterdammers recht op tien procent van de winst die Porto op de vleugelspeler maakt, onthult Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn.

In de zomer van 2022 werd Conceição door Ajax naar Nederland gehaald. De Amsterdammers betaalden een bedrag van 5 miljoen euro aan FC Porto, waar hij in de voorgaande jaren getraind werd door zijn vader, oud-international Sergio Conceição. In de Johan Cruijff ArenA kwam de Portugees in het rommelige seizoen 2022/23 onder achtereenvolgens Alfred Schreuder en John Heitinga tot 28 wedstrijden (waarvan slechts zes als basisspeler), waarin hij één keer scoorde en drie assists leverde.

Afgelopen zomer keerde hij op huurbasis terug bij Porto, waar Conceição een prima seizoen beleefde waarin hij uiteindelijk acht keer zou scoren en evenzoveel assists achter zijn naam verzamelde. Bovendien mocht de buitenspeler in maart van dit jaar debuteren in de nationale ploeg, waarmee hij komende maand actief is op het EK in Duitsland. Het leidde ertoe dat Porto deze week besloot de terugkoopoptie, ter waarde van 10,5 miljoen euro, in het huurcontract met de Amsterdammers, definitief te lichten.

Conceição's vader Sergio werd onlangs echter ontslagen door Porto, en ook de toekomst van zoonlief zou weleens elders kunnen liggen. Behalve Bayern en Atlético zouden ook RB Leipzig, Borussia Dortmund en Chelsea de speler in het vizier hebben, helemaal omdat hij volgens het Portugese Record tot 15 juli voor 30 miljoen euro op te pikken zou zijn. FC Porto zou in dat geval in korte tijd een winst van 19,5 miljoen euro maken op Conceição. Indien het door Van Duijn onthulde doorverkooppercentage klopt, dan vloeit 1.950.000 euro door naar de clubkas van Ajax.

Als FC Porto Conceiçao doorverkoopt kan Ajax nog een extraatje krijgen: bij de deal zat een doorverkoop van 10% over de winst. — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) June 8, 2024

