Francisco Conceição twee dagen na definitief vertrek bij Ajax gelinkt aan vijf Europese topclubs

Amper twee dagen nadat definitief de overstap van Ajax naar FC Porto heeft gemaakt, wordt de vleugelspeler alweer in verband gebracht met een volgende transfer. De kleine dribbelaar is volgens het Portugese Record in beeld bij de Duitse recordkampioen Bayern München, dat echter concurrentie ondervindt van vier andere grootmachten uit binnen- en buitenland.

In de zomer van 2022 werd Conceição door Ajax naar Nederland gehaald. De Amsterdammers betaalden een bedrag van 5 miljoen euro aan FC Porto, waar hij in de voorgaande jaren getraind werd door zijn vader, oud-international Sergio Conceição. In de Johan Cruijff ArenA kwam de Portugees in het rommelige seizoen 2022/23 onder achtereenvolgens Alfred Schreuder en John Heitinga tot 28 wedstrijden (waarvan slechts zes als basisspeler), waarin hij één keer scoorde en drie assists leverde.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer keerde hij op huurbasis terug bij Porto, waar Conceição een prima seizoen beleefde waarin hij uiteindelijk acht keer zou scoren en evenzoveel assists achter zijn naam verzamelde. Bovendien mocht de buitenspeler in maart van dit jaar debuteren in de nationale ploeg, waarmee hij komende maand actief is op het EK in Duitsland. Het leidde ertoe dat Porto deze week besloot de terugkoopoptie, ter waarde van 10,5 miljoen euro, in het huurcontract met de Amsterdammers, definitief te lichten.

Het Portugese Record schrijft echter dat Conceição mogelijk alweer voor een vertrek uit Oporto staat. Bayern München heeft de vleugelspeler namelijk op het oog, zo weet het medium. In zijn huidige Porto-contract is een vertrekclausule van 'slechts' 30 miljoen euro opgenomen, die geldig is tot 15 juli aanstaande. Daarna zou het bedrag oplopen tot 45 miljoen euro. Buiten Der Rekordmeister zouden vanuit de Bundesliga ook Borussia Dortmund én RB Leipzig belangstelling tonen voor Conceição, die daarnaast ook op de radar van zowel Atlético Madrid als Chelsea zou zijn verschenen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De (voor)selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus beginnen de voorselecties en definitieve selecties van de deelnemers binnen te druppelen.