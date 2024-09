Farioli brengt slecht nieuws: Berghuis staat nog véél langer aan de kant

Ajax-trainer Francesco Farioli kan voorlopig nog geen beroep doen op . De linkspoot raakte in de aanloop naar de return tegen Jagiellonia Bialystok geblesseerd aan zijn knie. Farioli vertelde destijds dat Berghuis minstens vier weken aan de kant zou staan, maar inmiddels drie weken later blijkt dat hij nog minimaal een maand toe moet kijken.

Berghuis is een van de spelers die dit seizoen de kar moet trekken bij Ajax. Hij maakte vooral in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok een uitstekende indruk. In de return kon hij zijn ploeg echter niet van waarde zijn. Berghuis had zich in de aanloop naar de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA op 29 augustus geblesseerd op het trainingsveld. Farioli vertelde destijds vlak voor de aftrap dat Berghuis minstens vier weken aan de kant zou staan, maar dat blijkt nu nog een stuk langer het geval te zijn.

Ajax-spelers reageren geschokt op het trainingsveld: 'Toen was iedereen tien seconden stil'

Farioli werd dinsdagmiddag op de persconferentie daags voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard gevraagd naar Davy Klaassen. De middenvelder staat op het punt terug te keren in de Johan Cruijff ArenA. Klaassen zou in eerste instantie alleen meetrainen in Amsterdam om zijn conditie op peil te houden, maar Farioli raakte dusdanig snel onder de indruk dat hij hem er definitief bij wilde hebben. Volgens de Italiaan omdat hij wat problemen heeft op het middenveld, onder meer verwijzend naar de blessure van Berghuis. Farioli had slecht nieuws over zijn spelmaker. “Berghuis is ‘out’ voor nog eens vier weken, minimaal”, zo klonk het.

“Helaas verliep zijn herstel niet zo snel als we wilden, de blessure was behoorlijk ernstig. We proberen het proces te versnellen, maar we willen geen stappen overslaan. We willen geen risico’s nemen”, zo voegde Farioli er nog aan toe.

