Farioli geeft uitsluitsel over meespelen Klaassen tegen Fortuna Sittard

Ajax kan morgen (woensdag) in het thuisduel met Fortuna Sittard beschikken over . Dat bevestigt trainer Francesco Farioli een dag voor de wedstrijd op een persconferentie.

Hoewel Klaassen nog niet officieel is gepresenteerd als nieuwe aanwinst van de Amsterdammers, laat Farioli er geen onduidelijkheid over bestaan dat de aankondiging niet ver weg meer is én dat de 31-jarige middenvelder woensdag al in actie zou kunnen komen.

"Ja, hij maakt morgen deel uit van de selectie", zegt de Italiaan. "Zoals je weet moeten er nog een paar details worden opgelost, maar dat is een kwestie van een paar uur. Dus vandaag traint hij mee met het elftal en natuurlijk is hij er morgen ook bij." De komst van de ervaren middenvelder is zeer welkom, zegt Farioli desgevraagd. "Het was een gelukkig toeval dat hij een paar weken geleden vroeg of hij met ons mee kon trainen. Ik zit hier niet om te discussiëren over de speler en zijn niveau en belangrijk hij is voor Ajax. Hij heeft hier veel wedstrijden gespeeld, ook veel als aanvoerder."

Farioli geeft blessure-update over Berghuis en Mannsverk



Bovendien is de spoeling op het middenveld op het moment wat dunner voor Farioli: "Steven Berghuis ligt er nog minimaal vier weken uit", deelt de trainer mee. Bovendien raakte Sivert Manssverk gedurende de interlandperiode ook geblesseerd. "Hij heeft een behoorlijk serieus enkelprobleem." Tel daarbij op dat ook Kristian Hlynsson nog niet volledig fit is, en de komst van Klaassen is een logische. "Het is voor hem echt een gevoel van thuiskomen. Hij heeft een interessante synergie met de spelers die er al waren. Hij is een leider, hij wordt een belangrijke speler die ons veel gaat helpen."

Ajax komt woensdag voor het eerst in een maand(!) tijd eindelijk weer in actie in de Eredivisie. Op 18 augustus ging het uitduel bij NAC Breda met 2-1 verloren, sindsdien werden de wedstrijden tegen Feyenoord (uit) en FC Utrecht (thuis) vanwege politiestakingen uitgesteld. Tussendoor speelde de club nog wel het tweeluik met Jagiellonia Bialystok in de playoffs om een plek in de competitiefase van de Europa League, maar de return in Amsterdam is inmiddels ook alweer drie weken geleden.

