'Klaassen kon naar twee andere clubs, maar wilde per se terug naar Ajax'

is teruggekeerd bij Ajax, maar had ook naar andere clubs kunnen gaan, zo weet Nicolò Schira. De Italiaanse transferjournalist tweette op dinsdag dat de aanvallende middenvelder ook naar Rangers en Royal Antwerp had gekund.

Afgelopen zomer liep het contract van Klaassen bij Internazionale af, waarna hij op zoek moest naar een nieuwe club. Begin september werd bekend dat Royal Antwerp in gesprek was gegaan met Klaassen. Daar is Marc Overmars sportief directeur, die hem nog kent van een eerder tijdperk in Amsterdam. Die gesprekken liepen op niets uit.

Rangers is volgens Schira ook in de markt geweest voor de 31-jarige middenvelder. Na de komst van Robin Propper (FC Twente) en Neraysho Kasanwirjo (Feyenoord) kon de Schotse club Klaassen echter niet verleiden tot een samenwerking. De middenvelder had zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Amsterdam, waar hij eerder successen beleefde.

Hij ging meetrainen bij Ajax en bewees de technische staf en Francesco Farioli nog steeds van waarde te kunnen zijn bij zijn oude club. Ajax heeft hem vervolgens een contract van een jaar aangeboden. Daarbij zou Klaassen 'flink water bij de wijn hebben gedaan, om zijn club te helpen'. Het is nog onduidelijk hoe fit Klaassen is, nadat hij afgelopen seizoen weinig minuten maakte bij Inter.

