'Davy Klaassen kan carrière vervolgen bij Belgische topclub'

kan zijn carrière mogelijk voortzetten in België. Volgens transferjournalist Nicolò Schira heeft Royal Antwerp FC de gesprekken gestart met de oud-Ajacied. De 31-jarige middenvelder is transfervrij nadat zijn aflopende contract bij Internazionale niet werd verlengd.

Royal Antwerp is niet de enige Belgische club die Klaassen op de korrel heeft. Eerder wist de Belgische journalist Sacha Tavolieri te melden dat Klaassen ook op het lijstje staat van Anderlecht. Hierbij zou er sprake zijn van ‘wederzijdse interesse’, maar een overeenkomst is nog niet bereikt tussen beide partijen.

Klaassen speelde tussen 2012 en 2017 en tussen 2020 en 2023 voor Ajax en werd vijfmaal kampioen met de Amsterdammers. Tussentijds kwam de middenvelder uit voor Everton en Werder Bremen. In de twee periodes bij Ajax speelde Klaassen, die 41 keer voor Oranje uitkwam, 321 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 93 doelpunten en vijftig assists.

Italiaans avontuur niet succesvol voor Klaassen

Afgelopen seizoen verliet Klaassen Ajax transfervrij voor Internazionale nadat duidelijk werd dat hij onder Maurice Steijn geen basisplaats zou krijgen. In Italië was Klaassen ook geen onbetwiste basisspeler. Zo speelde de aanvallende middenvelder afgelopen seizoen slechts achttien wedstrijden voor de Nerazzurri. De Italiaanse club besloot dan ook afscheid te nemen van Klaassen. In Italië wist de middenvelder in ieder geval kampioen te worden en de Italiaanse Supercup te winnen.

🚨 Excl. - #RoyalAntwerp have opened talks to try to sign Davy #Klaassen as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 2, 2024

