Blind maakt indruk op oud-ploeggenoot: ‘Zijn specifieke kwaliteiten zie je maar weinig in de wereld’

heeft een hoge pet op van . Het verbaast de middenvelder van Internazionale totaal niet dat zijn voormalig ploeggenoot een sterk seizoen kende bij Girona. Het tweetal stond in hun tijd bij Oranje en Ajax in 171 wedstrijden samen op het veld.

“Hij heeft kwaliteiten die de gemiddelde voetbalfan niet echt kan opmerken”, begint Klaassen over zijn voormalig ploeggenoot in gesprek met ESPN. “Daarom wordt er vaak gezegd dat hij sloom is. Hij is inderdaad niet de snelste, maar op elk niveau weet hij zich altijd te redden. Dat zegt ook wel wat. Voor heel veel mensen is het moeilijk om te zien wat zijn specifieke kwaliteiten zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Blind gaf afgelopen seizoen voor Girona 2524 passes, waarvan 90,3 procent bij een ploeggenoot aankwam. Ook gaf hij met 1060 passes de meeste ballen naar voren in LaLiga. Die cijfers verbazen Klaassen totaal niet. “Die specifieke kwaliteiten van hem in de opbouw, zie je maar heel weinig in de wereld. Het zegt genoeg dat hij in een topcompetitie, zoals La Liga, bovenin staat op alle lijstjes. Ik denk dat overal waar hij speelt, hij op zulke lijstjes bovenaan heeft gestaan. Zijn passing in combinatie met zo'n grote spelintelligentie. Daar is hij meester in voor mij.”

Volgens Klaassen is de verdediger niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten van grote waarde. “Hij is sowieso een gangmaker, gezellig, brengt sfeer in de groep. Hij is niet de allergrootste prater, geeft geen grote speeches. Áls hij wat zegt, dan luistert iedereen ook meteen. Dat komt natuurlijk ook zijn carrière. Dat overdrijft hij ook niet. Het is niet zo dat hij denkt: ik ga even de ervaren jongen uithangen”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen plaatst cryptische Instagram Story: speculaties over vertrek bij Nederlands elftal

Op Instagram deelt Ian Maatsen een Story die voor raadsels zorgt bij een ander land.