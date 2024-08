Farioli komt vlak voor return tegen Jagiellonia met slecht nieuws over Berghuis

Ajax-trainer Francesco Farioli kan voorlopig geen beroep doen op . De aanvallende middenvelder liep eerder deze week een blessure op en uit een MRI-scan is gebleken dat hij naar alle waarschijnlijkheid zo’n vier weken aan de kant staat. Dat vertelde Farioli donderdagavond voorafgaand aan de return tegen Jagiellonia Bialystok voor de camera van Ziggo Sport.

Dat is een hard gelag voor Ajax en Farioli, want Berghuis was in de eerste wedstrijden onder de Italiaanse trainer een van de en misschien wel grootste smaakmaker bij de Amsterdammers. Berghuis had vorige week nog een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok en had met een assist op de gelijkmaker van Chuba Akpom een belangrijk aandeel in de uiteindelijke 1-4 overwinning.

Farioli vertelde woensdag op de persconferentie al dat Berghuis het tweede duel met Jagiellonia zou missen. De Italiaan bevestigde donderdagavond vlak voor de aftrap van de return in de play-offs van de Europa League dat de linkspoot voorlopig niet van de partij zal zijn. Ajax komt komend weekend niet in actie. Daarna volgt een interlandbreak, waarin Berghuis volgens Farioli hard aan de slag gaat met zijn herstel. Ajax hervat de competitie op zondag 15 september tegen FC Utrecht. Drie dagen later volgt het thuisduel met Fortuna Sittard.

