Luijckx voorziet problemen bij Ajax: ‘Zo’n speler moet één van de prioriteiten zijn’

doet donderdagavond door een blessure niet mee wanneer Ajax het in de return van de play-offs van de Europa League opneemt tegen Jagiellonia Bialystok. Volgens Kees Luijckx kan het feit dat Ajax slechts één echte creatieveling in de selectie heeft voor problemen gaan zorgen.

Woensdagmiddag maakte Francesco Farioli bekend dat Berghuis een blessure heeft opgelopen op de training en niet beschikbaar is voor het duel met Jagiellonia Bialystok. Volgens Luijckx is Ajax er alles aan gelegen een alternatief voor hem te halen. “Fantastisch dat Weghorst komt, maar een extra creatieve speler moet een van de prioriteiten van Ajax zijn”, geeft de oud-voetballer aan in Voetbalpraat op ESPN.

“Vorige week was het heel duidelijk tegen de Polen dat hij de man is die alles creëert”, gaat Luijckx verder. De voormalig verdediger ziet ook dat de andere Ajacieden vertrouwen dat Berghuis iets goeds doet als hij de bal heeft, maar dat er niet heel veel alternatieven voor hem zijn. “Je hebt Hlynsson die dat misschien kan, Taylor heeft ook wel wat creatiefs, Fitz-Jim… Maar voor de rest… Ik zie het niet zo één, twee, drie.”

Luijckx laat doorschemeren dat hij vindt dat Ajax al eerder voor een extra creatieveling had moeten gaan. “Je kunt wel een nieuwe speler brengen, maar het heeft tijd nodig voor de spelers eromheen weten wat ze moeten doen als hij de bal heeft. Alle jongens gaan lopen als Berghuis de bal heeft.” Hoewel Ajax donderdagavond nog niks te vrezen heeft gezien de tussenstand (4-1 voorsprong), moet er wel wat gebeuren. “Je kunt niet alleen op Berghuis gokken dit seizoen.”

