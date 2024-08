Mike Verweij onthult transfersom die Ajax voor Naci Ünüvar kan ontvangen

is onderweg naar Barcelona voor zijn medische keuring bij Espanyol, zo meldt Ajax-watcher Mike Verweij woensdagavond in De Telegraaf. Ünüvar was overbodig bij Ajax en gaat nu aan de slag op het hoogste niveau van Spanje. Mocht Espanyol zich weten te handhaven in LaLiga, neemt het Ünüvar defintief over van Ajax.

Eerder op de avond werd via Voetbal International bekend dat Ajax en akkoord had bereikt met Espanyol over een tijdelijk vertrek van Ünüvar. De aanvaller verlaat de Amsterdamse club op huurbasis, maar vertrekt aan het einde van het seizoen definitief mits Espanyol zich handhaaft. Dan betalen de Spanjaarden een transfersom van zo'n miljoen euro aan Ajax. Het bedrag komt overeen met het jaarsalaris van Ünüvar in de Johan Cruijff ArenA.

De tijdelijke stap van Ünüvar naar Espanyol is voor de buitenspeler een mooie kans om zich op het hoogste niveau van Spanje te laten zien. De 21-jarige voetballer kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor FC Twente in de Eredivisie, maar was daar geen onbetwiste basisspeler. Bij de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli kwam Ünüvar dit seizoen niet in de plannen voor.

