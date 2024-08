Keiharde kritiek op Farioli uit onverwachte hoek: 'Een cultuurshock, praatjesmaker'

Francesco Farioli is nog geen drie maanden bezig met zijn ‘project’ bij Ajax, maar hij houdt de gemoederen al flink bezig. De Italiaan kiest vooralsnog voor een behouden speelstijl en dat kan niet iedereen bekoren. In de Nederlandse pers klinkt al veel kritiek op de keuzes van Farioli en nu plaatst zelfs het Belgische Het Laatste Nieuws zijn vraagtekens bij de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Belgen zien eveneens dat de Amsterdammers onder Farioli voetballend heel moeizaam voor de dag komen.

“AFC Ajax Amsterdam beleeft dezer dagen een cultuurshock”, opent Het Laatste Nieuws (HLN) donderdag. “Een Italiaan die zich met mooie praatjes voorstelde, maar die met Ajax ‘de erfenis van Cruijff aan het verkwanselen is’.” Die woorden sprak Valentijn Driessen eerder deze week naar aanleiding van de nederlaag van Ajax op bezoek bij NAC en de keuzes die Farioli zowel voorafgaand aan als tijdens de wedstrijd in Breda maakte. Volgens HLN moet de liefhebber voor ‘de schoonheid van het voetbal’ vandaag de dag niet bij Ajax zijn.

Het teleurstellende optreden van de Amsterdammers op bezoek bij NAC is niet onopgemerkt gebleven. Ajax en Farioli kregen de voorbije periode complimenten voor de defensieve organisatie, die aanmerkelijk beter is dan in de afgelopen twee seizoenen, maar aan de bal houdt het vooralsnog niet over. “Ajax verloor afgelopen zondag met 2-1 van NAC Breda, sinds dit seizoen geleid door Carl Hoefkens. Ajax had 76% balbezit, 703 passes, maar het kon nauwelijks voor gevaar zorgen. De openingswedstrijd van de competitie had Ajax ook al magertjes met 1-0 gewonnen van Heerenveen. (…) Ajax creëert amper, Ajax scoort niet, en dat komt omdat Ajax niet goed voetbalt. Maar waarom voetbalt Ajax niet goed?”, vraagt de Belgische krant zich af.

De kritiek van De Telegraaf luidt dat Farioli zich teveel richt op ‘intensiteit, fitheid, conditie en de defensieve organisatie’. HLN dook in het verleden van Farioli en concludeert dat zijn speelstijl als trainer van Ajax ‘nochtans haaks leest op zijn hele curriculum vitae’. “Zijn scriptie aan de universiteit droeg de titel: ‘Voetbal als wedergeboorte: de esthetiek van het spel en de rol van de doelman’. Farioli schrijft: ‘Voetbal moet worden teruggebracht naar zijn oorspronkelijke bron, als spel vol avontuur en met het plezier van kinderen.’ Maar ook - en daarin schuilt een opvallende tegenstelling met het bovenstaande: ‘Voetbal is een situationele sport. Echte vrijheid ligt in de keuze om jezelf te beperken. Spelen als team vereist de acceptatie van de prioriteit van een systeem van regels. Die regels beperken de vrijheid van het individu’.”

HLN vraagt zich af hoe Farioli bovenstaande visie wil koppelen aan ‘avontuur’ en ‘plezier’. De krant ziet dat het er in Amsterdam vooralsnog niet van komt en de Italiaan wordt zelfs weggezet als een ‘praatjesmaker’. “Het voetbal van Ajax bij de start van het seizoen is immers mijlenver verwijderd van de beloftes van Farioli en het ‘duidelijk DNA op gebied van speelstijl”, wijst HLN op de woorden van Farioli bij zijn presentatie als Ajax-trainer. De Belgen weten dat je voor aanvallend en dominant voetbal in Nederland op dit moment ergens anders moet zijn. “Francesco Farioli’s ‘Wedergeboorte van het voetbal’ hebben we nog niet gezien in de Johan Cruijff ArenA. En ‘De esthetiek van het spel’ valt dezer dagen ook veel meer te beleven in Eindhoven - een scriptie van Peter Bosz…”

