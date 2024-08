Opmerkelijk: 'Farioli moet basisspeler laten rijpen bij Jong Ajax'

Ajax-trainer Francesco Farioli liet dit seizoen al vier keer starten, maar daarvoor is het eigenlijk nog te vroeg. Dat stelt Henk Spaan althans. De columnist van Het Parool is van mening dat Ajax de middenvelder voorlopig moet laten ‘rijpen’ in de Keuken Kampioen Divisie.

Fitz-Jim beleeft een merkwaardig jaar. De middenvelder kwam een jaar geleden niet voor in de plannen van toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn, koos eieren voor zijn geld en maakte op huurbasis de overstap naar Excelsior. Fitz-Jim hoopte in Rotterdam wekelijks minuten te kunnen maken in de Eredivisie en ervaring op te doen. Dat viel tegen, want hij verscheen slecht drie keer aan de aftrap. Fitz-Jim keerde na een half jaar alweer terug bij Ajax. De Amsterdammers zaten krap in de middenvelders en konden Fitz-Jim goed gebruiken.

Maar de Amsterdammer kwam er onder John van ’t Schip helemaal niet aan te pas. Sterker nog: Fitz-Jim maakte in de tweede seizoenshelft slechts tweemaal zijn opwachting in de hoofdmacht van Ajax. Hij moest het vooral doen met wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Farioli doet wél een beroep op de 21-jarige middenvelder, die tijdens de tweeluiken met Vojvodina en Panathinaikos in de voorrondes van de Champions League in zowel de thuis- als uitwedstrijd aan de aftrap verscheen. Spaan denkt echter dat een basisplaats voor Fitz-Jim te vroeg komt.

“Fitz-Jim behoort tot die categorie”, doelt Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op ‘jonge’ en ‘talentvolle’ spelers. “Hij is er rijp voor om tegen het eind van dit seizoen een paar keer in de basis te starten. Om hem nu het gewicht van het elftal op de schouders te laten torsen, is vroeg. Iniesta was achttien toen hij debuteerde maar pas op zijn twintigste speelde hij een vol seizoen.” Volgens Spaan is Fitz-Jim een andere speler nu hij regelmatig aan de aftrap verschijnt. “Nu hij zo vaak moet starten speelt hij voorzichtig, komt wel tussen de linies, maar kaatst hij de bal vooral terug. Je ziet zijn onbevangenheid vervagen.”

Spaan denkt dat Ajax er goed aan doet om Fitz-Jim minuten te laten maken bij de beloften. De middenvelder droeg al 103 keer het shirt van Jong Ajax en je zou dus zeggen dat hij wel is uitgeleerd in de Keuken Kampioen Divisie, maar Spaan ziet voor hem een rol weggelegd tussen de andere ‘jongens voor de toekomst’. “Laat hem rijpen in Jong Ajax, naast Faberski en Alders, de jongens voor de toekomst”, zo klinkt het. Jan Jakub Faberski en Gerald Alders maakten beiden een sterke indruk in de eerste competitiewedstrijd van Jong Ajax tegen Jong PSV. Alders verscheen maandag tegen MVV opnieuw aan de aftrap, Faberski maakte in de tweede helft zijn opwachting. “Maandag moest Faberski uitzoeken maar de invalbeurt was uitstekend. Faberski is achttien. Is hij klaar voor het eerste? Hij is in staat om dit seizoen af en toe in te vallen bij Ajax 1.”

