Excelsior verklaart voortijdig afscheid van Fitz-Jim: 'Dat was een belangrijke voorwaarde voor ons'

Excelsior heeft eerder dan verwacht afscheid genomen van . De club nam de jonge middenvelder afgelopen zomer op huurbasis over van Ajax en het was de bedoeling dat hij het seizoen zou gaan afmaken in Rotterdam, maar een paar maanden na zijn komst is hij alweer teruggekeerd naar Amsterdam. Excelsior ging uiteindelijk toch overstag met een vroegtijdig vertrek van Fitz-Jim. De reden: de komst van Kenzo Goudmijn.

Fitz-Jim debuteerde vorig seizoen in de hoofdmacht van Ajax, maar van een doorbraak kwam het vooralsnog niet. De Amsterdammer ging tijdens de voorbereiding op deze jaargang voor zijn kans in het elftal van toenmalig trainer Maurice Steijn, maar kreeg al snel te horen dat hij weinig uitzicht had op speeltijd. Fitz-Jim koos eieren voor zijn geld en trok op huurbasis naar Excelsior, waar hij ervaring in de Eredivisie kon opdoen. Hij slaagde er in Rotterdam echter niet in om een basisplaats te veroveren. Fitz-Jim speelde twaalf wedstrijden voor Excelsior, waarvan slechts vijf vanaf de aftrap.

Excelsior zat er desondanks in eerste instantie niet op te wachten om Fitz-Jim na een paar maanden alweer te laten gaan. Technisch manager Niels van Duinen van de Kralingers vertelt op de clubsite waarom. “Kian speelt sinds augustus bij ons en heeft zich in het afgelopen half jaar ontwikkeld. Begin januari heeft Ajax bij ons het verzoek ingediend om hem vroegtijdig terug te halen. Voor ons was een belangrijke voorwaarde dat we eerst een volwaardige vervanger op het middenveld wilden binnenhalen”, zegt Van Duinen. Ajax is immers niet de enige Eredivisionist met problemen op het middenveld. De Amsterdammers kunnen voorlopig geen beroep doen op Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos. Bij Excelsior is het eveneens puzzelen.

Met de komst van Goudmijn, die voor anderhalf jaar wordt gehuurd van AZ, heeft trainer Maurinus Dijkhuizen in ieder geval een vervanger voor Fitz-Jim binnen. De rentree van Goudmijn - hij speelde in het afgelopen seizoen ook al op huurbasis in Rotterdam - opende voor Fitz-Jim de deur tot een terugkeer naar Ajax. “Met de komst van Goudmijn is aan die wens voldaan, waardoor we nu tegemoet kunnen komen aan de wens van Ajax en Kian”, vervolgt Van Duinen. “Het is prettig dat dit alles voor de start van de tweede seizoenshelft is afgerond, waardoor onze sportieve ambities niet in het geding komen. Hierdoor is dit voor alle partijen een win-winsituatie. Ik hoop dat Kian slaagt bij Ajax en zal hem zeker op de voet blijven volgen.”

Excelsior is na de komst van Goudmijn overigens nog niet uitgewinkeld. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie hoopt zich voor het verstrijken van de transferwindow te verzekeren van nóg een nieuwe middenvelder.