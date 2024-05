Zomeraankoop van Ajax zint op revanche: 'De kritiek doet soms natuurlijk pijn'

heeft meer tijd nodig om zich aan te passen in Nederland, zo geeft hij toe in een openhartig interview met de NOS. Volgens de bekritiseerde zomeraanwinst, die met veel bombarie overkwam van Dinamo Zagreb, zijn er meerdere redenen waardoor hij zo weifelend oogt. Wel heeft Sutalo er alle vertrouwen in dat hij volgend seizoen de beste versie van zichzelf kan tonen.

"Het gaat super met me. In het begin was het lastiger, maar inmiddels ben ik hier wel gewend”, vertelt Sutalo. “De gedachte om bij Ajax te spelen, trok me gelijk. Het is een grote club met een grote historie. Er was een heel duidelijk plan met me. Dat zag ik zitten."

Artikel gaat verder onder video

Toch was het voor Sutalo lastig om te wennen aan Ajax, maar ook aan het leven buiten Kroatië. “Ik had moeite met de aanpassing", geeft hij toe. "Het was de eerste transfer die ik ooit maakte, naar een land met een taal die ik niet kende. Ik ben ook iemand die daar wat meer tijd voor nodig heeft. Buiten het veld ben ik een rustig en meer teruggetrokken persoon. Ik heb een eigen kring mensen waarbinnen ik me veilig voel."

Daarnaast kwam de 24-jarige verdediger niet in een gespreid bedje terecht bij Ajax. "We waren als team toen ook niet op het gewenste niveau, met veel nieuwe spelers die erbij kwamen en zich aan moesten aanpassen. Dat heeft mijn prestaties ook beïnvloed”, weet Sutalo.

De centrale verdediger kon maar geen rustpunt worden in de achterhoede van Ajax en werd uiteindelijk een van de meest bekritiseerde spelers van de Amsterdammers. "Mijn prestaties waren niet zoals men verwacht had", beseft Sutalo. "De kritiek doet soms natuurlijk pijn, maar ik ben een professional en moet ermee om kunnen gaan. Het belangrijkste is wat mensen bij de club en mijn teamgenoten vinden."

Komend seizoen hoopt de Kroatisch international echter de ‘echte’ Sutalo te laten zien aan Nederland. "Mijn doel is om de beste versie van mezelf te tonen en het team te helpen. Dit seizoen was niet ideaal voor Ajax, maar we streven ernaar dat het volgend jaar beter wordt en dat we Ajax terugbrengen naar waar het hoort. Daar geloof ik ook in."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ik ben bij Alex Kroes thuis geweest, ik heb hem hoog zitten’

Steun voor Alex Kroes van een oud-speler van Ajax. "Als hij weer structuur kan krijgen in die club, dan gaat hij straks ook als gevierd man naar buiten."