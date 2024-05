Thuisshirt Ajax 2024/25 lekt (deels): grote wijzigingen lijken aanstaande

De website Footy-Headlines denkt te weten hoe het thuisshirt van Ajax eruitziet in het seizoen 2024/25. Het shirt zou geïnspireerd zijn op tricots die Ajax in de jaren negentig droeg.

In tegenstelling tot de huidige opstaande kraag lijkt Ajax weer te kiezen voor kraagvleugels. Verder zouden de drie rode strepen van adidas verdwijnen op de mouwen. De meest prominente wijziging is echter dat het nieuwe shirt één verticale rode baan bevat in het midden, terwijl de voorkant van het huidige shirt bijna volledig rood is.

Thuisshirt 2023/24 versus het voorspelde thuisshirt 2024/25

© Footy-Headlines

Het shirt vertoont de nodige gelijkenissen met de shirts die Ajax droeg in de seizoenen 1993/94 en 1994/95. Belangrijk om te vermelden is dat het design een voorspelling is van Footy-Headlines, 'gebaseerd op gelekte informatie'.

Nieuw shirt Ajax lijkt op shirts uit jaren negentig

© Footy-Headlines

Footy-Headlines voorspelde in januari al dat Ajax volgend seizoen met een blauw uitshirt gaat spelen. Daarvoor lekte via Footy Headlines al het derde shirt van Ajax voor het seizoen 2024/25. De hoofdkleur van dat shirt is wit. De logo's en schouderstrepen hebben een rode kleur.

