Onthulling over Ajax-talent: ‘Hij sprak deze zomer met Juventus, maar was bang om te verzuipen’

maakt een merkwaardig seizoen door. De middenvelder werd in de zomer door Ajax verhuurd aan Excelsior, keerde in de winter terug naar Amsterdam, om daar vervolgens weer plaats te nemen op de reservebank. In diezelfde zomer verkoos Fitz-Jim een uitleenbeurt aan Excelsior boven een avontuur bij Juventus.

De twintigjarige middenvelder was destijds klaar met het spelen van wedstrijden in de beloftenploeg van de Amsterdammers. “Uit gesprekken met Sven Mislintat en Maurice Steijn bleek eerder dit seizoen dat er bij Ajax weinig perspectief voor hem was”, begint Voetbal International in een uitgebreid artikel over Fitz-Jim.

"Hij overwoog zijn opties en sprak onder meer met Juventus, maar was bang om te verzuipen tussen alle toptalenten en koos met Excelsior voor ontwikkeling”, schrijft Voetbal International. Fitz-Jim vertrok dus naar Excelsior, waar hij in eerste instantie eveneens genoegen moest nemen met een reserverol.

Ajax haalde de middenvelder in de winterstop terug. Waarom de Amsterdammers dit deden, is vooralsnog een klein raadsel. Donderdagavond maakte Fitz-Jim voor het eerst weer minuten in de hoofdmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1).

