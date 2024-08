Groot compliment voor verrassende naam in Ajax-opstelling: 'Mooi voorbeeld voor elke jonge speler'

Marciano Vink is zeer te spreken over de manier waarop zich momenteel laat gelden bij Ajax. De middenvelder is een van de spelers die verrassend een kans krijgt van de nieuwe trainer Francesco Farioli en hij betaalt diens vertrouwen vooralsnog terug met goede optredens. Vink noemt Fitz-Jim een ‘mooi voorbeeld’ voor elke jonge speler en is zeer benieuwd naar de invulling van de nummer 10-positie bij Ajax.

Fitz-Jim staat al jaren te boek als groot talent, maar een serieuze kans in de hoofdmacht van Ajax liet lang op zich wachten. De middenvelder koos vorig jaar eieren voor zijn geld en vertrok op huurbasis naar Excelsior. Na een half jaar keerde hij echter alweer terug naar Ajax, dat wanhopig op zoek was naar middenvelders. Fitz-Jim hoefde echter niet te rekenen op speeltijd. Vink is lovend over de manier waarop Fitz-Jim daarmee is omgegaan. “Ik had het er net met Bram (van Polen, red.) over. Dat is ook echt een mooi voorbeeld voor elke jonge speler”, zo begon Vink donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN over Fitz-Jim.

“Dat er soms in je carrière, met name in het begin, dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt”, vervolgde de analist. “Hij wordt teruggehaald omdat ze middenvelders nodig hadden. Hij had echt gedacht dat hij zijn kansen zou krijgen, maar die kansen waren 0,0. Hij heeft tien wedstrijden bij Jong Ajax met de kin op zijn schoenen gelopen als in: wat doe ik hier? Ik ben eigenlijk te goed voor Jong. En dat was hij ook”, volgens Vink, die aan Fitz-Jim zijn houding op het veld zag dat hij niet gelukkig was in het shirt van het beloftenteam. “Mentaal zat hij toen niet goed. Toen heeft hij voor zichzelf de beslissing genomen om voor zichzelf doelen te stellen, ondanks dat hij bij Jong moest spelen.”

Vink ziet dat die omslag Fitz-Jim veel heeft gebracht. De middenvelder was een opvallende speler in de voorbereiding van Ajax en verscheen in de eerste drie officiële wedstrijden van dit seizoen telkens aan de aftrap. “In de voorbereiding en ook vanavond (donderdag tegen Panathinaikos, red.) heeft hij het laten zien. Een kaatsje, het wegdraaien… Hij kan zoveel creativiteit aan dit team toevoegen dat het in mijn ogen nog best een dingetje kan gaan worden om Berghuis op tien te krijgen, want Fitz-Jim doet het gewoon hartstikke goed.” Steven Berghuis begon in Griekenland als rechtsbuiten, maar door de komst van Bertrand Traoré lijkt de routinier zich op het middenveld te moeten richten. Daarvoor moet hij wel wat aan zijn spel toevoegen, ziet Vink. “Fitz-Jim is iemand die werkt en ook wil werken. Berghuis werkt hard vooruit, maar je moet ook je meters achteruit maken.”

