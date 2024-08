‘Twee Ajax-spelers mogen zich bij competitiestart verheugen op ‘warm’ welkom’

Ajax-spelers en mogen zich zondag in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen verheugen op een ‘warm’ welkom in de Johan Cruijff ArenA. Dat schrijft het Algemeen Dagblad althans na de krappe 0-1 overwinning op Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League. Zowel Baas als Fitz-Jim krijgt in de eerste weken van het nieuwe seizoen de kans van Francesco Farioli en stellen hun trainer niet teleur.

Ajax stond donderdagavond voor de eerste serieuze ‘test’ sinds de aanstelling van Farioli. Na de twee overwinningen op Vojvodina in de vorige kwalificatieronde hoopten de Amsterdammers in de uitwedstrijd tegen Panathinaikos een eerste stap te zetten richting plaatsing voor de play-offs van de Europa League. Na een goede eerste helft zakte de ploeg van Farioli in het tweede bedrijf weliswaar ver terug, maar een doelpunt van Steven Berghuis was voldoende voor de zege. “De wedstrijd met twee gezichten leverde individueel ook wisselende resultaten van de examenkandidaten op”, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

“Werden de contouren van het spel van Farioli ook onder hogere weerstand zichtbaar? Voor rust zeker, na rust minder”, zo klinkt het. “Het resultaat zal hem zondag bij de Eredivisiestart tegen Heerenveen aan een warmer welkom in de Johan Cruijff ArenA helpen.” En dat geldt mogelijk niet alleen voor de Italiaanse oefenmeester. De selectie van Ajax herbergt grotendeels dezelfde namen als in het afgelopen seizoen, maar Farioli gunt anderen een serieuze kans. Waar Baas vorig seizoen nog op huurbasis actief was voor NEC en Fitz-Jim tijdelijk het shirt van Excelsior droeg, verschenen beiden nu al driemaal aan de aftrap. Met succes. “Daar mogen ook Baas en Fitz-Jim zich op verheugen”, doelt het AD op het ‘warme’ welkom bij de competitiestart.

Volgens de krant scoorde ‘zeker’ Baas weer een ‘vette voldoende als mandekker’. De verdediger uit de eigen opleiding krijgt tot op heden opvallend de voorkeur boven Ahmetcan Kaplan. Willem Vissers van De Volkskrant zag Baas eveneens een goede indruk maken. “Farioli kiest voor de 40-jarige Remko Pasveer als doelman, in plaats van de vorig jaar bejubelde Diant Ramaj. Pasveer heeft, zeker na rust, een paar knappe reddingen in petto. De trainer stelt jongeling Jorrel Hato op als linksachter, waar hij veel energie kwijt kan, door aanvallende impulsen. Verrassend is ook het opstellen van Baas als centrale verdediger op links, een 21-jarige speler die de nodige ervaring opdeed toen Ajax hem vorig seizoen uitleende aan NEC. Baas is rustig en heeft ontegenzeggelijk talent”, zo leest het.

Complimenten voor Fitz-Jim

Op het middenveld ‘grijpt’ Fitz-Jim zijn kans, zo ziet Vissers. “Vroeger in de jeugd bij AZ een superlichte, technisch buitengewoon vaardige en creatieve spelmaker. Als jeugdspeler verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij het lange tijd vrij moeilijk had. Een tijdje is hij uitgeleend aan Excelsior. Nu is hij voorlopig basisspeler. Nog steeds licht, maar met een vermetel strijdershart, inzicht en fluwelen balbehandeling.” Vissers zag voor Fitz-Jim een belangrijke, zelfs cruciale rol weggelegd bij de winnende van Berghuis. “Hij speelde ook een rolletje, hoe cruciaal ook, bij het doelpunt: gevolg van een lange aanval, met fraai werk van Berghuis, de mee opgekomen rechtsachter Devyne Rensch, Akpom en het subtiele terugleggen van Fitz-Jim. Een perfect gegeven, kort balletje terug, waarna Berghuis op de voor hem typerende wijze uithaalde.”

