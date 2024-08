Ajax zet grote stap tegen Panathinaikos dankzij fraai doelpunt Berghuis

Ajax heeft donderdagavond gewonnen van Panathinaikos. In de eerste van twee wedstrijden in de derde voorronde van de Europa League had Ajax het zwaar, maar wist het nipt te winnen: 0-1. Steven Berghuis was met het enige doelpunt de matchwinner. Het prachtige doelpunt was met afstand het hoogtepunt in een verder matige wedstrijd. Ajax heeft goede papieren om zich in eigen huis te kwalificeren voor de play-offronde, waarin Jagiellonia Bialystok of Bodø/Glimt de tegenstander wordt.

Bij Ajax voerde trainer Francesco Farioli één wijziging door. Christian Rasmussen kon wegens een blessure niet van de partij zijn in Athene. Hij werd vervangen door Steven Berghuis. Brian Brobbey zat weer bij de selectie en begon op de bank. Jordan Henderson droeg de aanvoerdersband bij de Amsterdammers. Bij Panathinaikos had trainer Diego Alonso weer de beschikking over de topscoorder van vorig seizoen, Fotis Ioannidis, en de Braziliaan Tetê, die beiden terug kwamen van een blessure.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Been van Ajacied wordt 'bewust in tweeën gehakt' bij Panathinaikos - Ajax

In het warme Athene kwam de wedstrijd maar moeizaam op gang. Het eerste echt gevaarlijke moment resulteerde meteen in een doelpunt. In de 28e minuut zette Berghuis een aanval op aan de rechterflank. Na voorbereidend werk van Devyne Rensch en Kian Fitz-Jim was het de in de basis teruggekeerde Berghuis die van vijftien meter hard raak schoot: 0-1. Panathinaikos werd voor rust één keer gevaarlijk, via Anastasios Bakasetas, maar zijn poging spatte via de vingertoppen van Remko Pasveer uiteen op de kruising. Ajax ging dus met een voorsprong de kleedkamer in.

Na rust was het spel van Ajax slordig en moest het meer en meer de bal aan Panathinaikos laten. Dat leverde een enorme kans op voor Alexander Jeremejeff, maar zijn inzet belandde in het zijnet. Waar dat de opmaat leek voor meer Grieks gevaar bleef verdere dreiging uit. Het Griekse offensief ebde weg en Ajax bleef de laatste twintig minuten makkelijk overeind, zonder zelf gevaarlijk te worden.

LEES OOK: Verrassende uitblinker bij Ajax tegen Panathinaikos: ‘Ik zit er met verbazing naar te kijken’

Door de zege zit Ajax in een zetel voor het bereiken van de play-offs voor de groepsfase van de Europa League. Komende donderdag komen de Grieken op bezoek in Amsterdam. Voor nu kan de ploeg zich gaan richten op de opening van het Eredivisie seizoen, zondag in Amsterdam tegen SC Heerenveen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pasveer praat met toptarget: ‘Hij is wat Ajax nodig heeft. Ik hoop echt dat hij komt’

Remko Pasveer hoopt een transferdoelwit van Ajax te overtuigen om deze zomer naar Amsterdam te komen.

Berghuis schiet Ajax op 𝘃𝗼𝗼𝗿𝘀𝗽𝗿𝗼𝗻𝗴! 🔫

Een lekkere goal van de Amsterdammers, die sterk beginnen in Athene 💪#ZiggoSport #UEL #panaja pic.twitter.com/SzgbgN6muk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 8, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Francesco Farioli roept jonge Ajacied bij zich wegens foto op Instagram

Francesco Farioli voelt de noodzaak om even bij te babbelen met een talentvolle speler van Ajax.