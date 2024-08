Verrassende uitblinker bij Ajax: ‘Ik zit er met verbazing naar te kijken’

maakt donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League opnieuw een goede indruk bij Ajax. De linksbenige verdediger, die in het afgelopen seizoen nog op huurbasis actief was voor NEC, krijgt het vertrouwen van Francesco Farioli en betaalt dat inmiddels al drie wedstrijden terug.

Het was John Heitinga die Baas in de tweede helft van het seizoen 2022/23 voor de leeuwen gooide. Heitinga had met onder meer Owen Wijndal en Calvin Bassey twee miljoenenopties voor de linksbackpositie, maar de interim-trainer koos zelfs in de halve finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord voor de jonge verdediger uit de eigen opleiding. Een definitieve doorbraak van Baas in de Amsterdamse hoofdmacht liet echter op zich wachten. Baas kwam vorig jaar niet voor in de plannen van toenmalig trainer Maurice Steijn, koos eieren voor zijn geld en vertrok op huurbasis naar NEC.

Na een leerzaam jaar in Nijmegen - de formatie van coach Maurice Steijn eindigde in de Eredivisie op de zesde plaats en verloor in de bekerfinale nipt van Feyenoord - meldde Baas zich weer bij Ajax voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Waar een vertrek in de lijn der verwachting lag, werd al snel duidelijk dat hij zich mocht laten zien aan de nieuwe trainer Farioli. En de Italiaan ziet het duidelijk zitten in de linkspoot. Tot verrassing van velen verscheen Baas aan de aftrap van het eerste duel met Vojvodina in de vorige ronde van de kwalificatie voor de Europa League. Niet als linksback, maar als centrale verdediger.

Baas behield zijn basisplaats in de return in Servië en verscheen ook donderdagavond op bezoek bij Panathinaikos aan de aftrap. Farioli zal tevreden zijn over het optreden van zijn ploeg in de eerste helft en vooral het spel van Baas. De verdediger straalt rust uit, merken ook de kijkers thuis. “Het valt niet tegen vandaag. Ik zit met verbazing te kijken naar Youri Baas. Echt ongelooflijk met wat voor rust hij loopt te voetballen hier”, zo schrijft iemand op X. Een ander denkt dat Ajax er goed aan heeft gedaan om Baas (vooralsnog) niet te laten gaan. “Je zou Baas maar al verkocht hebben aan NEC of Heerenveen… Daarom spelers nooit te snel afschrijven!”, zo klinkt het.

Baas lijkt bovendien een positie invloed te hebben op Josip Sutalo. De Kroaat is na een moeizaam eerste jaar gebrand op revanche in Amsterdam. “Fan van Baas. Hij maakt ook dat Sutalo beter gaat spelen”, zo is iemand complimenteus over de voormalig huurling van NEC. Ook Voetbal International-verslaggevers Pieter Zwart en Süleyman Öztürk zijn lovend over het optreden van Baas.

Youri Baas zit er weer lekker in vanavond #panaja — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) August 8, 2024 Youri Baas moet tijdens de voorbereiding wel zes weken opgesloten zijn geweest en gedwongen urenlang naar Riccardo Calafiori hebben gekeken. Anders is zijn prominente rol centraal in de verdediging bij Ajax nauwelijks te verklaren. — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) August 8, 2024

