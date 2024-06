Ajax wijst bod resoluut af en haalt huurling terug naar Amsterdam

keert terug bij Ajax. De linksback die ook op linksbuiten kan spelen kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor NEC, dat hem graag langer in De Goffert had gezien. De Amsterdammers willen niet meewerken aan een vertrek van de huurling, waardoor hij terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens De Telegraaf heeft NEC geprobeerd om Baas langer aan zich te binden. De 21-jarige verdediger kwam dit seizoen in alle competities tot dertig duels voor de Nijmegenaren, waarin hij drie keer wist te scoren en ook drie assists afleverde. Baas had de clubleiding van de verliezend bekerfinalist overtuigd van zijn kunnen, maar zal zijn wedstrijden volgend seizoen dus niet in De Goffert spelen.

Net als NEC heeft Baas afgelopen seizoen ook Ajax overtuigd. De Amsterdammers zouden blij zijn met hoe hij zich heeft ontwikkeld, waardoor hij volgend seizoen de kans gaat krijgen in de Johan Cruijff ArenA. Daar beschikt hij nog over een contract tot medio 2026. Naast NEC waren er nog andere clubs met interesse voor Baas, maar ook zij kregen een afwijzing.

Volgend seizoen zal Baas in Amsterdam de strijd aan gaan met een nieuwe linksback. Deze zal pas worden gehaald zodra technisch directeur Alex Kroes erin is geslaagd om Borna Sosa of Owen Wijndal te verkopen. Voor allebei geldt dat ze te horen hebben gekregen niet in de plannen voor komend seizoen voor te komen.

