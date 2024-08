Ziggo zorgt tijdens Panathinaikos - Ajax voor grote frustratie bij kijkers: 'Het is weer gedaan met het genieten'

Ajax is donderdagavond begonnen aan het tweeluik met Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League. De wedstrijd is exclusief te zien op Ziggo Sport, maar velen ervaren al in de eerste minuten van de wedstrijd problemen met de Ziggo GO app. Op social media maken meerdere mensen melding van een storing, waardoor zij niet naar het duel in Athene kunnen kijken.

Voor Europees voetbal moet je vanaf dit seizoen bij Ziggo Sport zijn. Waar de voorbije seizoenen de wedstrijden van onder meer Feyenoord, PSV en Ajax in de Champions League, Europa League en Conference League nog op ESPN, RTL7 en Veronica te zien waren, zijn de rechten voor álle Europese wedstrijden inmiddels volledig in handen van Ziggo. Voor de mensen die al een abonnement bij Ziggo hadden vormde die verandering weinig problemen. De abonnees van bijvoorbeeld KPN werden daarentegen aan het werk gezet.

De Europese wedstrijden van de Nederlandse clubs zijn voor alle Nederlanders gratis te bekijken, maar daarvoor moet je je wel aanmelden bij Ziggo Sport Free. Heb je dat gedaan, kun je in de Ziggo GO app of op de website terecht voor de verrichtingen van Feyenoord, PSV, Ajax, AZ en FC Twente in de Europese toernooien. Maar het helpt natuurlijk niet mee als de app of website er al binnen een paar minuten uitligt. Donderdagavond was het dus zover. “Ben ik de enige met problemen met Ziggo Go?”, vroeg iemand zich na een paar minuten spelen bij Panathinaikos - Ajax af. Maar dat is zeker niet het geval. “Het is weer gedaan met het genieten, Ziggo Go ligt er weer uit”, zo klinkt de teleurstelling.

Volg de ontmoeting tussen Panathinaikos en Ajax hier LIVE!

De teleurstelling, maar zeker ook frustratie zit diep bij sommigen. “Speciaal voor jullie heb ik als KPN-klant een chromecast gekocht, Ziggo Go App genomen in de hoop op een normale manier voetbal te kunnen kijken. Jullie raden het al, net als heel Nederland geen voetbal vanavond door een storing op jullie app. Lang leve de commercie!”, steekt een X-gebruiker zijn frustraties niet onder stoelen of banken. De mensen die problemen ondervinden met hun Ziggo GO App kunnen terecht op YouTube. Ziggo verzorgt daar een livestream van de ontmoeting tussen Panathinaikos en Ajax. Rond de Europese wedstrijden van Ajax en Go Ahead Eagles twee weken geleden waren er ook al problemen voor mensen die zich wilden aanmelden. Ziggo besloot toen ook al live te streamen op YouTube.

Ziggo maakte na bijna een halfuur voetballen in Athene zelf ook melding van een storing, waardoor het (wellicht) niet mogelijk is via de Ziggo GO app naar Ajax te kijken.

