Alex Kroes spreekt van 'recordtransfer' voor Ajax: 'Natuurlijk is het een gemis voor het team'

Ajax Vrouwen kan vanaf heden geen beroep meer doen op Chasity Grant. De rechtsbuiten, die in het afgelopen seizoen nog een belangrijke rol speelde in zowel het nationale als Europese succes van de Amsterdamse ploeg, verkast per direct naar Aston Villa. Technisch directeur Alex Kroes van Ajax spreekt van een ‘recordtransfer’, maar noemt het vertrek van Grant naar Engeland ook zeker een ‘gemis’ voor het team van trainer Hesterine de Reus.

Na drie seizoenen bij ADO Den Haag maakte Grant in de zomer van 2020 de overstap naar Ajax. Die pakte zeer succesvol uit. Grant droeg in totaal 120 keer het shirt van de Amsterdammers, goed voor 33 doelpunten. In de hoofdstad won ze meerdere prijzen, waaronder een landstitel, twee KNVB Bekers en een Eredivisie Cup. Grant was in het afgelopen seizoen nog basisspeler bij Ajax, dat in de nationale competitie weliswaar haar meerdere moest erkennen in FC Twente, maar er wel met de eindzege van de KNVB Beker vandoor ging én de kwartfinales van de UEFA Women’s Champions League bereikte.

Nu mag Grant zich dus speler noemen van Aston Villa. “Natuurlijk is het een gemis voor het team om Chasity te zien vertrekken. Als één van de ervaren krachten in het elftal had ze een grote bijdrage aan het succes van de afgelopen jaren, zowel binnen als buiten het veld”, zo klinkt het namens Kroes in het persbericht van Ajax. “Maar wij hebben als Ajax ook de ambitie uitgesproken om in het vrouwenvoetbal naast het winnen van prijzen ook speelsters op te leiden en te verkopen. Dat hoort bij Ajax. Daarom vervult deze recordtransfer voor Ajax Vrouwen mij ook met trots. Ik wens Chasity alle succes in Birmingham.”

Voor Grant zelf is het zeker niet makkelijk om Ajax te verlaten. “Een moeilijke keuze, zeker. Ik heb het bij Ajax erg naar mijn zin gehad en veel vrienden gemaakt. Maar ik vond dit het juiste moment om een stap te maken. De prijzen en de route in de UEFA Women’s Champions League afgelopen seizoen waren mijn hoogtepunten bij Ajax. Ik ga alles missen hier”, zo klinkt het. Ajax Vrouwen verzekerde zich vorig seizoen zeer knap in een groep met Bayern München, Paris Saint-Germain en AS Roma van een plek in de volgende ronde van de UEFA Women’s Champions League. In de kwartfinales bleek Chelsea echter een paar maatjes te groot.

Grant heeft bij Aston Villa haar krabbel gezet onder een contract voor drie seizoenen.

Aston Villa Women are delighted to announce the signing of Chasity Grant from Ajax! ✍️ — Aston Villa Women (@AVWFCOfficial) August 8, 2024

