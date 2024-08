‘Ajax informeert bij Braziliaanse spits met vraagprijs van 12 miljoen euro’

Niet voor het eerst wordt Ajax gelinkt aan een Braziliaans talent. Ryan Francisco (17) zou volgens landelijke media op de radar zijn verschenen in Amsterdam. Ook Paris Saint-Germain volgt de talentvolle goalgetter van São Paulo.

Francisco maakt nog geen deel uit van de hoofdmacht van de topclub, maar valt nu al op in de Johan Cruijff ArenA. Dat komt omdat de spits in de vermaarde jeugdopleiding van São Paulo met 23 doelpunten in dertig wedstrijden al grote indruk heeft gemaakt.

Volgens de laatste Braziliaanse geruchten heeft Ajax dan ook geïnformeerd bij São Paulo. Datzelfde geldt voor PSG, dat ook interesse heeft in de zeventienjarige doelpuntenmachine. Hoewel de interesse nog niet concreet is, zouden beide clubs kenbaar hebben gemaakt dat ze miljoenen willen betalen.

De vraagprijs zou rond de twaalf miljoen euro liggen. São Paulo wil Francisco in 2025 overhevelen naar de hoofdmacht, mocht hij dan nog niet verkocht zijn.

